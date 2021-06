Nuria Roca ya prepara nuevo proyecto en Atresmedia. La popular presentadora se pondrá al frente de un nuevo magazín que llegará a las tardes de laSexta a partir de la próxima temporada.

Producido por Atresmedia TV, en colaboración con Banijai Iberia, este espacio ocupará la franja de emisión de ‘Liarla Pardo’. Tras cinco temporadas y después de doblar la audiencia de la cadena en las tardes del domingo, ‘Liarla Pardo’ llegará a su fin este verano. Como se anunció hace unos días, su presentadora, Cristina Pardo, emprende una nueva aventura junto a Iñaki López al frente de ‘Más vale tarde’.

De esta forma, las tardes del domingo en laSexta se preparan para acoger el nuevo proyecto de Nuria Roca, un magazín con sello personal y del que pronto se conocerán más detalles. Nuria emprende esta nueva aventura que compaginará con sus otros proyectos dentro del Grupo Atresmedia, como su colaboración semanal en ‘El hormiguero’. Y, muy pronto, se estrenará en Antena 3 el programa ‘Family Feud: la batalla de los famosos’, con Nuria Roca al frente.

Nuria Roca: carisma, experiencia y un valor seguro

Nuria Roca (Valencia, 1972) se pone al frente de este nuevo formato después de años ligada a la televisión y habiéndose ganado el cariño del gran público. Actriz, escritora y presentadora, Nuria Roca es actualmente colaboradora de ‘El Hormiguero 3.0’ y presentadora de ‘Family Feud: la batalla de los famosos’, ambos programas de Antena 3.

Consolidada como una de las profesionales más polifacéticas de la pequeña pantalla, un sector en el que lleva trabajando más de 25 años en decenas de proyectos como presentadora, colaboradora y/o actriz. Nuria, que ya presentó en laSexta ‘El Millonario’ en 2012, vuelve a la cadena para conducir este nuevo espacio dominical.

Segunda buena noticia en una semana: Nuevo programa y alta hospitalaria

Este sábado recibíamos la noticia de que Nuria Roca, la colaboradora de ‘El Hormiguero’, había sido ingresada en el hospital. Fue ella misma la que quiso informar a sus seguidores de Instagram a través de una fotografía en la que podíamos verla en la cama de la habitación.

“Buenos días …esta semana ha sido un tanto complicada… la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana… Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife… Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión con @antonia_san_juan y conmigo”, decía.

“P.D:… no es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full”, finalizaba en la publicación. Sin embargo, esta foto hizo saltar las alarmas de sus fans, por lo que ahora ha decidido desvelar el motivo de su ingreso y que ya se encuentra en casa.