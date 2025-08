Inés Hernand revela por qué 'La familia de la tele' no funcionó: "No supimos reaccionar"

El paso de 'La familia de la tele' por La 1 fue tan fugaz que tan solo consiguió mantenerse en antena durante 32 programas y el 18 de junio RTVE decidió poner fin a sus emisiones. Una cancelación que sigue dando que hablar y la última en pronunciarse ha sido Inés Hernand en los micrófonos de '¿Y tú qué miras?', el programa de la Cadena Ser sobre televisión que presenta Mariola Cubells.

La presentadora ha estado este martes en el estudio junto a Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, y Marc Giró, presentador del 'Late Xou' en La 2; para hablar entre otras cosas del fallido formato. Hernand ha interpretado que el problema fue "una cuestión de formato de fondo" y que no supieron reaccionar "a la velocidad que deberíamos porque ahora los tempos son muy distintos gracias a la digitalización".

Aunque saca una experiencia personal positiva: "Nunca había hecho sucesos voluntariamente, y estas seis semanas me han servido para saber que quizá no me dedicaría a eso".

La actual presentadora de 'Pasa sin llamar' ha continuado hablando de su futuro y de que le gustaría "hacer las tardes" sin elegir un tema concreto: "Desde muchas perspectivas que pueden tener que ver con el debate, con lo cultural, con especialistas...".

Quien también ha comentado el fracaso de 'La familia de la tele' ha sido Marc Giró, que después de asegurar que había pedido más dinero a la cadena pública y que aceptaría una oferta de Mediaset, ha considerado que el programa, "sobre el papel era una buena idea" y que "había algo de unir mundos, de aprovechar esa energía del 'belenismo' y encajarla en la televisión pública. Yo creo que en la tele pública cabe todo".

El periodista también rompía una lanza a favor de su compañera: "La gran presentadora del late night en España es Inés Hernand, a ver si alguien se da cuenta".