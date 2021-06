La pregunta de Paz Padilla que descoloca a Bertín Osborne

El cantante andaluz Bertín Osborne entrevistó en esta nueva edición de “Mi casa es la tuya” a la presentadora Paz Padilla. La conversación entre ambos no dejó indiferente con las confesiones de la gaditana sobre la muerte de su marido. Padilla ha escrito un libro recientemente que está arrasando en ventas bajo el título, “El humor de mi vida”.

Sin lugar a dudas, a la muerte de su marido Antonio fue a lo que más tiempo dedicaron en la conversación entre ambos. No dudó en profesarle su amor y mantener que había sido el “amor de su vida”, recalcando lo mucho que había aprendido durante su enfermedad. Un tumor cerebral que acabó con su vida.

Admitió Paz Padilla lo mucho que había llorado y lo seguía haciendo: “todos los días, pero no todo el día”. Fueron sus palabras un canto al optimismo, como viene siendo habitual. Y contó cómo la meditación le ayuda en el día a día a conectarse con ella misma y liberar grandes cotas de dolor por la ausencia.

“¿Para ti meditar qué es?”, le preguntó ella, y él dijo que “pensar en la vida, la naturaleza”.

Pero quiso ir más allá y añadió: “¿Conectas contigo mismo?, ¿quién eres tu Bertín?”, la pregunta le descolocó a Bertín y cambió de tema: “No sé hija, vamos a tomarnos algo que esa pregunta no me hace falta a mí”, una broma con la que decidieron cambiar de escenario.

Los errores que cometemos

No fue el único momento en el que se intercambiaron los papeles.

“Cuántos errores cometemos, ¿verdad? Si pudiésemos volver atrás, ¿tú que cambiarías?”, le preguntó Paz cuando recordaba a su marido. “¡Uf!”, contestó Bertín dando a entender que no iba a ser una respuesta sencilla. “¿Pero lo que más te pesa?”, siguió Padilla.

“Pues tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo”, contestó Osborne.

Padilla se mostró comprensiva con el tema: “Tenerlo todo disperso, ¿verdad?”.

“A medida que cumples años y te sientes solo, es muy jorobado. Errores. Uno mete la pata y hace tonterías. También la edad es responsable de esos errores”, mantuvo el cantante.