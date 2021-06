Ponemos cara a los hermanos de Paz Padilla: así son sus cinco grandes apoyos desde el fallecimiento de Antonio Juan Vidal

Faltan poco más de 72 horas para que Paz Padilla se siente en el sofá de ‘Mi casa es la tuya’ junto a Bertín Osborne. El presentador ha conseguido la primera entrevista en televisión de la humorista tras el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, que perdía la vida en julio de 2020. Lo de Paz y Bertín será un reencuentro muy esperado y emotivo a raíz de un año complicado para ambos.

Pero la presentadora de Sálvame no estará sola. El programa de Telecinco contará este jueves con los mayores apoyos de la gaditana: sus hermanos. Junto a su hija Anna Ferrer ellos han representado el mayor apoyo para Paz en un año en el que todos ellos han perdido, además, a su madre.

“Que feliz fui #micasaestucasa con todos los padillas, a cual mas divertido!!! Entenderéis este jueves porque soy así, con ellos soy la más sosa!! Mi madre no tuvo 7 hijos tuvo 7 trompos gracias porque se que hicisteis un gran esfuerzo, es la primera vez que os mostráis en televisión. No sabéis como nos reímos!!! Arte de Cádiz”, ha escrito Paz Padilla junto a esta familiar imagen en la que aparecen los seis hermanos juntos y felices.

Bertín Osborne y Paz Padilla conversarán durante esta entrevista sobre el papel de la humorista en el largo proceso que vivió junto a su marido hasta que este falleció. También hablarán sobre estos once meses en los que la andaluza ha tenido que hacer frente a su vida sin el que ha sido, es y será el gran amor de su vida: “No tuve cojones de decirle que se estaba muriendo, fui una cobarde. Si a mí me dicen “llora, llora que Antonio vuelve estaría metida en la cama pero, por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver”, ha confesado la protagonista en una avance de la entrevista.