Jaime Lorente muy crítico con el intrusismo laboral: "Me parece una p... vergüenza"

Jaime Lorente, conocido por su papel de Denver en 'La casa de papel', ha expresado su malestar por el creciente intrusismo laboral en el mundo de la interpretación. Durante su intervención en el pódcast 'Ac2ality', el actor murciano arremetió contra la tendencia de ciertos directores a trabajar con actores “naturales”, es decir, personas sin formación actoral reclutadas directamente de la calle. “Estoy absolutamente en contra. Me parece una puta vergüenza, tío. Le han quitado el trabajo a gente que ha hipotecado su vida para ser actor o actriz”, denunció. Para Lorente, esta práctica no solo desvaloriza la profesión, sino que ignora el esfuerzo de quienes han dedicado años a formarse. “Van al campo, cogen actores naturales... vergonzoso”, sentenció el intérprete, dejando clara su postura ante una industria que, en su opinión, a veces parece preferir la espontaneidad a la profesionalidad.

El actor también opinó sobre la presencia creciente de influencers en producciones audiovisuales, aunque con matices. “Depende del caso”, aclaró, compartiendo su reciente experiencia con Antón Lofer, creador de contenido con quien ha trabajado: “El tío se ha comprometido un montón con el trabajo, formándose, buscando cosas. Eso a mí me parece de puta madre”. Para Lorente, el problema no es el camino que se tome para llegar al oficio, sino la actitud con la que se aborda. “Una vez que te dan la oportunidad, la forma de mostrar respeto hacia ese trabajo es haciendo las cosas bien”, afirmó con contundencia. El actor criticó a quienes se aprovechan de su imagen para ocupar espacios sin preparación ni humildad: “No me formo, siempre hago la misma mierda, vengo aquí como si fuera una estrella... Ese operador de cámara lleva 60 años currando, te da los buenos días, imbécil”, zanjaba con fuerza su alegato el intérprete murciano.