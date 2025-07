Polémica en 'Espejo Público' tras la sinceridad de Gonzalo Miró: “Desconecto cuando vengo a trabajar aquí”

Hoy 31 de julio es 'Operación Salida' para miles de españoles y españolas que buscan desconectar del trabajo con unas merecidas vacaciones. 'Espejo Público' ha querido abordar en el programa de hoy sobre este asunto, la desconexión laboral mientras nos encontramos de vacaciones y la sinceridad de Gonzalo Miró al abordar este tema, no ha sentado nada bien a Miquel Valls, quien comandaba esta mañana la franja de 'Más Espejo' del magacín de actualidad matutino de Antena 3. El presentador, siendo irónico aunque regañando a Miró, ha "amenazado" con pedir que le "congelen el suelo" que percibe como colaborador, ya que Gonzalo Miró no ha estado muy acertado con su comentario, sembrado la polémica en el plató de Atresmedia.

La sinceridad pasa factura

La tertulia de actualidad de 'Espejo Público' de este jueves arrancaba con un tono distendido al abordar uno de los temas clásicos del verano: la operación salida y el ansiado descanso vacacional. Miquel Valls, al frente de la mesa, planteaba la cuestión directamente a sus colaboradores: "Desconectamos, conseguimos desconectar... ¿Desconectáis en vacaciones?", preguntaba con una sonrisa. La charla transcurría con normalidad hasta que Gonzalo Miró tomó la palabra y soltó, con cierto tono irónico: "Yo solo desconecto cuando vengo a Espejo Público". Su respuesta provocó algunas risas, pero también caras de sorpresa. Valls, algo incómodo pero intentando mantener el humor, le respondió con sarcasmo: "Ah, qué bonito". La broma, sin embargo, no pasó desapercibida y tensó levemente el ambiente en plató. La conversación fue subiendo de tono entre comentarios aparentemente cómicos, pero con una carga que no pasó inadvertida. Gonzalo Miró insistía: "Son mis momentos de relax, entonces...". Fue entonces cuando Valls, en tono mordaz, lanzó un dardo que no pasó inadvertido: "Pues, voy a pedir que desconecten tu nómina a ver qué te parece". El comentario fue recibido con un silencio tenso que rápidamente Miró rompió con un contraataque afilado pero con sonrisa en los labios: "Oye, que te paguen por estar de vacaciones no está mal, de hecho, a ti te pagan por estar de vacaciones". Aunque el tono fue distendido, lo cierto es que el intercambio dejó entrever cierta incomodidad.