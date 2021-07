Entrevista a @MasterChef_es: “Todos tenemos trolls y son los que más amor necesitan”

Falta muy poco para que se conozca la identidad del ganador de esta edición del talento culinario de TVE “MasterChef” producido por Shine Iberia. Y alejado de los focos, pero en el centro de los focos, la cuenta de @MasterChef_es se ha convertido a la vez no sólo en el cuarto juez del concurso, si no que ha hecho las delicias de los seguidores del espacio culinario con ingenio y siendo un fabuloso feedback atreviéndose a comentar el programa con los mejores memes y respondiendo pacientemente a los tuits de los fans.

AMO AL CM DE MASTERCHEF https://t.co/noOOYSgc2y — haizea//remember this• (@fetusharry__) July 6, 2021

La cuenta de @MasterChef_es ha acaparado parte del protagonismo de la edición de este año y desde LA RAZÓN hemos creído que merecía la pena una entrevista en la que hemos querido averiguar si es uno o muchos, si es chico o chica y a qué dedica el tiempo libre.

-¿Es usted distinto/a de Abel Arana? ¿qué tal le cae?

-Sí, somos completamente diferentes. Abel es como mi Rauw Alejandro de las redes sociales. Como mi Saweetie en el remix de “Confetti” de Little Mix. Una colaboración que le da un punch al contenido del programa y que a su vez interactúa a favor para potenciar los grandes momentos que nos regala el talent.

-¿De dónde saca la inspiración?

-A mí en la vida me inspira Taylor Swift, cómo se ha dejado la piel para luchar por sus derechos y llegar hasta donde ha llegado. Pero, si hablamos de redes sociales, yo lo único que intento es pasármelo bien en el directo, no hay ninguna fuente de inspiración como tal a la hora de crear contenido. Supongo que el secreto está en ser una misma, eso hace que la gente conecte tanto con las redes noche tras noche.

-¿Cuál es su concursante favorito para el concurso? ¿cuál le da más juego para las redes sociales y por qué?

-Me parece un casting brutal y en general creo que todos son muy buenos. En cada programa se viraliza uno de ellos por razones muy diferentes. Creo que Jose María se ganó el corazoncito de todos nosotros visibilizando a la Diosa Bad Gyal y bailando “Fiebre” en las cocinas. Fran es un auténtico ser de luz, María es una mujer con carácter que rompe barreras, Alicia me enamoró desde el primer momento, Ofelia es “esa amiga” con la que siempre te identificas, Jiaping la reina de mi corazón... No sé todos son increíbles.

-¿Que quería ser usted de pequeño/a?

-Siempre he tenido muy claro que quería ser periodista y poder estar detrás de la comunicación de un programa como MasterChef es un orgullo. Desde los inicios de mi carrera profesional estoy acostumbrado a trabajar con proyectos y formatos grandes. Cuando tuve la opción de entrar en Shine Iberia no lo dudé ni un segundo, MasterChef es un formato precioso y te permite hacer cosas increíbles con él. Si la gente pudiera ver todo el trabajo que hay detrás de cada entrega alucinaría. El equipo de Comunicación al completo nos dejamos la piel para que el formato brille como se merece.

-¿Se atrevería a concursar y ser objeto de los memes de la cuenta de MasterChef?

-Me atrevería a concursar, pero creo que no lo haría porque mi pasión no es la cocina. Eso sí, me encantaría ser el objeto de los memes de la cuenta. Creo que es divertidísimo ir un paso más allá y sacar de su contexto habitual lo que ocurre en el programa. Los propios aspirantes lo hacen también en sus perfiles y se lo pasan genial. Solo hace falta ver a María comparándose con Fauna, una de las hadas de La Bella Durmiente, a la hora de hacer su tarta y el desastre que resultó al final. Hay que reírse de una misma, es muy importante.

-¿Cuál es su juez favorito?

-Mi juez favorito es el que se porta mejor con mis niños en cada programa. Yo estoy aquí para protegerles a toda costa y cuando sufren en pantalla lo paso fatal. Y sí, ya sé que es por el bien de ellos, para que aprendan y mejoren en cocinas. Pero yo tengo que cuidar a mis bebés.

-¿Cuántas veces se ve el programa?

-Para preparar el contenido nos vemos el programa una media de tres veces por semana. No solo generamos contenido para las cuentas en su noche de emisión. También hay que preparar todo el contenido multimedia para la web de RTVE.es, escribir noticias sobre lo que sucede en cada entrega, preparar material fotográfico y así hasta completar una larga lista de tareas. Así que sí, te tienes que saber el programa de memoria para hacer frente a él como se merece.

-¿Cocina usted? ¿cuál es su plato estrella?

-Cocino cuando puedo sí y creo que no se me da mal. Si tuviera que decir mis platos estrella me quedaría con el shakshuka, el “classic roast chicken” o el pad thai con gambas.

-¿Mola que haya pareja este año?

-A mí todo lo que sea amor me parece fenomenal. Si la vida necesita amor, démosle amor a la vida. O pónganle sabor a la vida mejor, que así queda más bonita.

-¿Cuántas horas trabaja al día?

-Trabajamos las horas necesarias para que el contenido salga adelante. Tenemos un horario de oficina establecido como en cualquier empresa y mi excepción principalmente es la emisión del programa cada martes por la noche. Pero, con organización todo se puede realizar en el tiempo que te propongas.

-¿Es usted mejor en directo o en diferido?

-A mí en general siempre me han gustado más los directos. Piensa en lo que hizo Ariana Grande con The Weeknd en los últimos iHeart Radio Music Awards. ¡Brutaaaaaal!

-¿Tiene usted trolls?

-Todos tenemos trolls y son los que más amor necesitan. Así que, si te atacan alguna vez, piensa en la persona que hay detrás y lo importante que eres para ella.

-Tortilla española, ¿con o sin cebolla?

-Con cebolla siempre, ummm delicious... Amelicious, delicious, Amelicious Delicious.

-¿Filirtea usted con el otros CM , como el de Policía Nacional, McDonalds o similares o está casado/a con el trabajo?

-Yo no estoy casado con nadie. Moriré sola con un bote de helado viéndome todas las temporadas de MasterChef en bucle y llorando.

-¿Pertenece a un grupo de whatsapp del programa?

-Odio los grupos de Whats y ya de paso odio también los audios. Aunque bueno, ahora con eso de que los puedes acelerar mucho mejor.

