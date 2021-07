La muerte ronda en el corazón de Nueva York

El drama criminal «Power» creado y producido por Courtney A. Kemp en colaboración con Curtis «50 Cent» Jackson y emitido por Starz desde 2014 hasta 2020, supuso una revolución en el mundo de las series. En sus seis temporadas se contó la historia de James St. Patrick, alias «Ghost», que quiso abandonar el mundo del crimen como propietario de un club nocturno. Tras el éxito del original, la plataforma planificó hasta cuatro «spin-offs» para expandir el universo de «Power» como una franquicia al estilo Marvel, pero más que con héroes, con villanos.

Fruto de esta estrategia hoy se estrena «Power Book III: Raising Kanan», una precuela de «Power», que nos sitúa en el barrio de Jamaica, en el distrito de Queens, ciudad de Nueva York, en 1991, y en la que conoceremos mejor a Kanan Stark, el mentor, compañero y adversario de Ghost que interpretó 50 Cent, y que ahora retoma el actor Mekai Curtis a los 15 años del personaje, para que entendamos cómo se convirtió de un chico cabal a un asesino despiadado. «Creo que tendrás que ver ’'Raising Kanan’' para averiguarlo», advierte el actor a LA RAZÓN, que destaca que en el primer episodio veremos a un joven «que es ingenuo y de ojos brillantes; muy fresco y nuevo en el mundo». En este episodio se pueden ver claves de su involución, como la escena en la que su madre Raq, interpretada magistralmente por la ganadora del Tony Patina Miller, le inicia en la violencia con unas pilas y un calcetín. Es precisamente ese entorno familiar el caldo de cultivo que comanda la trama. La relación con su madre, traficante de drogas, que quiere un futuro mejor para su hijo, será la deriva criminal inevitable. «Una de las cosas más importantes de la serie es el amor de un hijo por su madre, el amor de una madre por su hijo, y lo que están dispuestos a hacer el uno por el otro», explica Curtis, porque «su madre es su mundo; ella es su influencia. Y él quiere ser eso: quiere estar ahí para su familia». Y aún con la oposición de la cabeza de familia, que no quiere involucrarle, Kanan «no ve eso» y volcado en cuidar de su madre, cree que meterse en el submundo de las drogas «es la única manera de hacerlo».

Mekai Curtis, que viene del mundo de las series Disney no lo tuvo fácil para adaptarse al papel. En la entrevista confesó que se ha visto varias veces la serie original, y una vez más «después de conseguir el papel para tener una comprensión del personaje que estaba tomando». Para el actor fue un desafío meterse en la versión juvenil de 50 Cent, porque «es la primera vez que me meto de lleno en la investigación para asumir un papel: ver entrevistas de 50 Cent y vídeos recientes. Y sentado con Douglas Honorof, nuestro entrenador de dialecto, revisamos los clips y vimos como flexiona la boca, e incluso la forma en la que se sienta». Así consigue que el espectador vea su transformación, como sus ojos dejan de brillar y se sumerge en un mundo lleno del ruido de los tiroteos, que no le es ajeno: «Es la historia de muchos chicos negros en las ciudades y de gente que no tiene acceso a cosas fuera de su lugar de origen», pero con la idea de mostrarlo de «una manera que mucha gente podrá ver, y con suerte, entender un poco más». La suerte está echada para Kanan, y cómo le advierte su madre cuando le enseña a usar un arma: «esa bala que disparas ya tiene tu nombre; querías estar dentro, pues ya lo estás».