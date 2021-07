Cómo fue la reacción del alcalde de Valladolid al echar a su hija de “La Voz kids”

Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, acudió al programa de “La Voz kids” de Antena 3 donde participaba su hija, Carmen, con una voz espectacular. La joven, que interpretó I’ll never love again, de Lady Gaga estuvo brillante, pero a pesar de eso no logró pasar a la siguiente fase del programa. “He pasado de cantar en mi habitación, yo sola, con mi padre, a cantar en un programa de televisión. A estas alturas estoy más segura de mí misma. No necesito tanto la aprobación de todo el mundo, me la doy yo”, destacó Carmen, que subrayó: “Estoy muy agradecida a mi padre, si él no me hubiera apuntado, yo no estaría aquí”.

Carmen se ha atrevido con una canción de Lady Gaga y lo borda 👏🏻 ¡Ha nacido una estrella! 💫 #LaVozKidsSemifinal https://t.co/IR4JfFzcZk — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) July 16, 2021

Por su parte, el alcalde de Valladolid no dudó en alabar al programa donde había participado su hija: “Merece la pena vivirlo. Les cuidan mucho en el programa y se fomenta el compañerismo más que la competición. Los temores lógicos de exponer a un niño desaparecen tan pronto compruebas la humanidad de todo el equipo”, ha asegurado.

1. No ha podido ser. La experiencia en todo caso ha sido inolvidable. Mil gracias a los coaches y a todo el equipo de @antena3com y @UniversalSpain por el trato maravilloso que dan a los niños y niñas del concurso. #LaVozKids pic.twitter.com/s7VAJIVDyd — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 16, 2021

El jurado valoró muy bien la actuación de la joven, “Carmen canta tan fácil que parece que no estuviera haciendo ningún tipo de esfuerzo”, apuntó David Bisbal o Melendi manifestó su cercanía emocional con la participante: “Yo empatizo mucho con Carmen. Me parece que canta como los ángeles, tiene un sentimiento increíble, una dulzura maravillosa. Y me recuerda tanto a mi hija Carlota que es una cosa de locos”.

“No ha podido ser. La experiencia en todo caso ha sido inolvidable. Mil gracias a los coaches y a todo el equipo de Antena 3 y @UniversalSpain por el trato maravilloso que dan a los niños y niñas del concurso. #LaVozKids, recalcaba el padre, alcalde de Valladolid.