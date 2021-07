Así reaccionan seis niños al ver por primera vez el mar: Disney+ reinventa las promos

La factoría de Disney tiene un largo recorrido de producciones ubicadas en el mar, un universo familiar y desconocido a la vez, con el que cualquier niño se puede identificar y a la vez conocer sus miles de misterios y secretos. También son los océanos donde se ubica la nueva película de animación «Luca», de Disney+ y Pixar. Lejos de hacer las promociones habituales, Disney no ha querido dejar pasar esta oportunidad para acercar los escenarios que muestra «Luca a seis» niños que todavía no los han podido disfrutar nunca.

De esta forma, la plataforma ha invitado a seis niños de CEMU, la Ciudad Escuela Muchachos que alberga Leganés y que acoge a niños en riesgo de exclusión social. En realidad CEMU se dedica a diversas actividades destinadas a la protección de menores y especialmente en riesgo de exclusión social. Pero entre sus obras destaca este albergue juvenil en Leganés, fundado en 1970.

Tal y como se recoge e su propia web, la CEMU acoge, protege y educa a niños, niñas y jóvenes con dificultades sociales adaptativas en camino a su integración, así como a estudiantes externos. En el centro escolar y los talleres formativos de la CEMU es donde se realiza esta integración social, que es una de las razones por la que nuestra metodología se ha demostrado efectiva a lo largo de tantos años. A diario, unos 400 niños y jóvenes acuden a la CiudadEscuela a estudiar (colegio), a formarse (talleres profesionales) o a divertirse (talleres de formación no reglada y programas de ocio). De esta manera comparten su tiempo, estudios, juegos y anhelos con los residentes.

Por otra parte, el carácter de la CEMU como escuela de democracia, que no tiene color político establecido, admite todas las ideas de los niños y jóvenes, siempre y cuando no interfieran ni se opongan al principio de la CiudadEscuela: Justicia Idéntica. Esto significa que todos tiene las mismas posibilidades de ser útiles a la comunidad y en función de ello los mismos derechos. A cada uno, lo que le corresponde, que no es lo mismo para todos. Así pues, las posibilidades deben ser comunes, iguales, a todos teniendo en cuenta también condiciones personales especiales. Ahora bien, si los resultados son distintos, también deben ser diferentes los premios, aunque por supuesto adecuados a cada uno, a su entrega y aportación, y con referencia a sus posibilidades individuales. Por eso, la vida comunitaria dentro de la CEMU es tan importante para cualquier muchacho. Se alternan sus actividades académicas con el deporte, el ocio y entretenimiento, pero sin descuidar el aprendizaje en los servicios comunes necesarios para el buen funcionamiento de esta sociedad a escala infantil.

En el video que Disney ha publicado, los niños viven el viaje a la costa española con la ilusión de toda primera vez, como cuando disfrutas de algo que solo habías visto en las películas. Con la misma actitud, después disfrutaron de la película «Luca». Así pudieron zambullirse en las olas del mismo mar que baña Portorosso, el mediterráneo. El largometraje está ambientada en esta localidad italiana, pero en cambio, Disney a invitado a este grupo de niños a Valencia, por lo que también pudieron disfrutar de la fauna marina del Oceanografic de la ciudad levantina.