Walt Disney, otra vez censurado por racista

«Steamboat Willie» (1927) fue la primera película en la que Walt Disney nos presentó a Mickey Mouse. Fue pionera al usar sonido sincronizado y un auténtico éxito entre el público. No obstante, al retratar a algunos animales como instrumentos de trabajo, ¿se considera maltrato animal? En «Los tres cerditos» (1933) aprendemos que el ingenio está por encima de la fuerza. Pero, ¿hay incitación a la violencia? En «La tortuga y la liebre» (1934), ¿se fomenta la competitividad o la capacidad de superación? En «Árboles y flores» (1932), ¿se anima a provocar incendios o a valorar el amor? Todos son cortos realizados por Walt Disney que sentaron las bases de la compañía y que emocionaron al que, en principio, es su público: los más pequeños. No obstante, vista la extrema sensibilidad (o ignorancia) a la que estamos expuestos hoy, peligran de ser «censurados». ¿Acaso los niños de ahora son más críticos o es que lo políticamente correcto nos está cegando? ¿Hasta dónde vamos a llegar si miramos con lupa unas películas basadas en el optimismo?

"Peter Pan"

El año pasado se murmuraba que Disney+ incluiría, a raíz del Black Lives Matter, una serie de «advertencias de contenido». Por lo visto, «Aladdín» pecaba de estereotipar a los árabes y el Rey Loui de «El libro de la selva» infravaloraba a la comunidad afroamericana porque quería ser «un hombre blanco». ¿Qué hay de la liberación del Genio o de que el hombre puede ser amigo de los animales? Ahora, el disparate continúa. La plataforma de contenido en «streaming» ha bloqueado, además de las citadas, a «Los Aristogatos», «Dumbo» y «Peter Pan» a menores de 7 años por ser «racistas». Estos pequeños, público potencial de Disney y cuya única atención se centra en los colores o la música, no podrán verlas «por violar las advertencias». Es decir, porque, supuestamente, más allá de a un elefante que aprende a quererse tal y como es y a unos jóvenes para quienes la diversión no tiene edad, las películas reflejan «estereotipos raciales». ¿Hasta dónde vamos a llegar si prohibimos a Disney?

"Los Aristogatos"

Numerosos son los padres que se han quedado estupefactos. Uno asegura que «quería ver “Peter Pan” con mi hija, pero no pude encontrarla. Entonces, me di cuenta de que la habían eliminado de las cuentas de los niños. Fue impactante». Se entiende que la razón principal por la que un pequeño no puede disfrutar del País de Nunca Jamás es por si se sensibilizara al descubrir a la tribu de indios, la familia de Tigrilla, a quienes les llaman «pieles rojas». O por si el siamés Shun Gon de «Los Aristogatos», cuyos ojos rasgados «caricaturizan a los asiáticos», pueda decepcionarles. O quizá porque los carismáticos cuervos de Dumbo «ridiculizan a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur» –en España, según el acento que usan para nuestra versión, serían los andaluces–. Si bien cualquier tipo de discriminación es intolerable, estas decisiones no hacen más que privarnos de la capacidad de entender el pasado, que lo que somos es gracias a lo que fuimos. Es más, olvidamos que Walt Disney fue un visionario que aún sigue sirviendo de inspiración. De hecho, ayer publicaba este periódico cómo el pintor Miquel Barceló confesaba que «mi primer artista favorito fue él». No obstante, ahora se le intenta censurar. ¿Qué será lo próximo? ¿Descongelarle para que nos pida perdón?