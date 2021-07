«Profesor T», un obsesivo compulsivo en contra del crimen

Tan brillante como obsesivo y maniático. Así es Jasper Tempest, el personaje que interpreta Ben Miller, les sonará entre otras muchas cosas por «Los Bridgerton». En esta ocasión Ben se mete en la piel de un criminólogo cuyo trastorno compulsivo le lleva a resolver los crímenes más complicados desde el prisma más sorprendente. A medio camino entre la filosofía y el humor «Profesor T» aterriza en Movistar + con el estreno de doble capítulo de cuarenta y cinco minutos cada uno. Distintas tramas, con un núcleo potente de personajes en común irán desgranando no sólo crímenes, asesinatos que parecen una cosa y son otras, o violaciones, sino que van dejando en el camino un potente argumento sobre cómo marca la infancia, los miedos o los conflictos internos.

Despoja de prejuicios, «y si pudiéramos reconocer a un culpable por el espesor de sus cejas, su incipiente calvicie o el inverosímil tamaño de sus orejas... Cualquiera podríamos albergar intenciones homicidas por muy benevolente que sea nuestra proyección exterior. Solo nos damos cuenta cuando nuestro vecino es un asesino en serie. Puede haber veneno hasta en el recipiente más inocuo». Con estas palabras insta el profesor T a sus alumnos a hacer un «ensayo sobre la naturaleza de un criminal» antes de meter al espectador en el embrollo de dilucidar si acaso cumple un patrón determinado.

Tempest es un criminólogo peculiar, excéntrico, tan brillante como distante, con una relación compleja con su madre, y viajes constantes a una infancia, que deja entrever en gran parte cómo ese es el quid de la cuestión del presente. El porqué de tantas cosas. Como apunta en el cierre de uno de los capítulos: «el trauma enmaraña los sentidos y puede transformar la mente más lúcida en un laberinto». Y esto no deja de ser una consecuencia universal. El profesor T, y la brillante interpretación de Ben, atrapa desde el primer momento. Sin fisuras. Está claro que poseer una mente brillante en muchas ocasiones puede tener sus inconvenientes, como ocurre al profesor Tempest. Extremadamente inteligente, pero de naturaleza obsesiva y maniática, tiene que lidiar con varios trastornos neurológicos que le hacen ser una persona compleja, de trato difícil e impredecible.

La sorprendente puesta en escena de sus clases. Avisamos que no dejará indiferente la primera escena, dará paso a la colaboración, no siempre fácil, de Tempest con la policía cuando una estudiante es atacada en el campus de Cambridge. Junto a la inspectora Lisa Donckers, una ex alumna del profesor T, deberá investigar este caso y compararlo con uno similar ocurrido hace años, para ello, el siempre impredecible profesor T tendrá que abandonar su zona de confort y enfrentarse a episodios de su pasado que creía olvidados. Es ahí donde el foco de Tempest aporta más luz y genialidad al asunto alumbrando a todos los implicados en el caso, incluso al espectador a mirar las cosas desde otro punto de vista.

La serie es la adaptación británica de la exitosa cinta belga del mismo nombre. Esta producción está protagonizada por Ben Miller («Los Bridgerton», «Death in Paradise», «Worst Week of My Life»), Frances de la Tour («Harry Potter y el cáliz de fuego», «Vanity Fair») y Emma Naomi («Los Bridgerton», «El escándalo de Christine Keeler»).