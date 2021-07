La ciudad de vacaciones de los «hijos únicos»

No hay mejor trama para el verano que las historias de los huéspedes de un hotel, los «Aquí no hay quien viva» de la temporada estival. Y es que una simple semana vacacional puede dar para muchas anécdotas, especialmente si se aloja en el complejo «White Lotus». Este hotel de lujo en las playas de Honolulu es el epicentro donde se van a encontrar un montón de personajes muy particulares que traerán de cabeza al servicio del resort.

Los seis capítulos de esta serie ya disponibles en HBO construyen una sátira sobre las nuevas generaciones de ricos, o no tan nuevas. Las distintas familias sobre las que gira el guion demostrarán que hasta el alto «standing» también puede generar estrés, la dificultad de decidir cuando todo está a tu alcance y de conformarte, conviviendo con la sensación de que siempre podrías aspirar a algo mejor. La exigencia marca la personalidad de estos huéspedes, pero no solo con las circunstancias o comportamientos ajenos, sino también con los propios. Pero muchas veces esta exigencia no responde al egoísmo sino a su interés por que sus seres queridos disfruten de las mejores experiencias posibles.

Otra de las obsesiones de estos clientes es la exclusividad, para ellos no hay más placer que disfrutar de algo a lo que el resto no puede acceder. Este comportamiento acaba construyendo una burbuja en la que estos individuos privilegiados pierden el contacto con la realidad. Por ello, HBO los reúne a todos para vengarse y traerles de vuelta al mundo de los mortales, los problemas y la envidia.

The White Lotus

Pero alguien tendrá que atender los caprichos de estos niños de papá. Aquí es donde aparece el otro grueso de los personajes, el personal de servicio del hotel. Un equipo especializado en guardar las apariencias, esquivar los problemas y preocuparse por mantener la imagen intacta. La hipocresía del servicio, donde las apariencias engañan. Esta serie muestra la industria del turismo como la construcción de una realidad paralela, donde los clientes son tratados como los propios dueños del hotel, aportando la reconfortante sensación de sentirte importante. Como cuenta uno de los personajes en el primer capítulo, «los huéspedes no presentan sus reclamaciones al servicio por el dinero que pagan, sino por la necesidad que sienten de ser escuchados y atendidos. Quieren ser hijos únicos toda la vida».

Entre los empleados de «The White Lotus» se encuentran el quisquilloso gerente del resort Armond (Murray Bartlett), quien, después de un trauma repentino, comienza una dramática espiral descendente, y Belinda (Natasha Rothwell), la gerente de spa con los pies en la tierra, que se ve embarcada en una montaña rusa emocional por culpa de un huésped.

Entre el reparto, destacan lo neoyorkina Alessandra Daddario, que saltaría a la fama por su interpretación junto a Dwayne Johnson y Zack Efron en «Baywatch», y Jennifer Coolidge, mundialmente conocida por su papel en la saga «American Pie». Sydney Sweeney, Steve Zahn, Murray Burtlett o Jake Lacy completan el reparto de esta ficción dirigida por Mike White, que también participa en la producción ejecutiva junto a David Bernard y Nick Hall. La serie en realidad está rodada en la isla de Maui.