Superna Kalle: «La serie sobre Nacho Vidal no es sobre porno, es una historia de amor de verdad»

La ejecutiva Superna Kalle fue ascendida a presidenta de Redes Internacionales de Starz, subsidiaria de Lionsgate, por su amplio conocimiento del medio y su capacidad para liderar la expansión internacional de la plataforma de streaming. Es la encargada de supervisar todos los aspectos de programación y distribución de las series originales de 58 países.

-¿Starzplay se gestiona como una plataforma o como una empresa?

-Starzplay ya está en 58 países ahora mismo, y cada país es tratado de forma muy especial. No lo vemos como una televisión, sino como una plataforma de streaming, pero centrada en la audiencia, de modo que lo que programamos en el servicio tiene que ajustarse a la audiencia del país en el que estamos. Y por eso lo personalizamos en todos los lugares que podemos, utilizando una tecnología que es uniforme en todo el mundo.

-¿Qué opina de las recientes fusiones, como la de Warner y Discovery, o la adquisición de MGM por Amazon?

-Muchas de estas fusiones son para gente que quiere escalar, porque van a por audiencias muy amplias, y sólo pone de relieve el valor de la propiedad intelectual. Una empresa como Lionsgate tiene 17.000 títulos en su biblioteca de televisión de películas para ver, y sólo valida que el contenido es lo más importante.

-Por eso dice usted que «no queremos algo que puedas encontrar en otra parte».

-Sí. Es el lema principal de la plataforma. La exclusividad de los contenidos es fundamental para todo lo que hacemos.

-Sólo tienen contenido para adultos, no para niños.

-Porque no vamos a por esa audiencia. Al igual que con la televisión premium: siempre ha sido ese complemento en la parte superior de su paquete básico de televisión. Esa capa premium es donde Starz siempre ha encajado maravillosamente. Y ese es el modelo que hemos exportado a todo el mundo, en el que nos centramos en esa capa por encima de los servicios de base amplia que dan servicio a los niños, a los realities, a la comida, y a todas las demás cosas básicas. Servimos a los adultos un contenido provocador, interesante, personalizado y exclusivo, pero no tenemos un programa todos los días. Los tenemos de muy alta calidad, nos aseguramos de que tienen amor en la plataforma, y están bien comercializado. No es algo que tengas que encontrar.

-«Sexo, drogas, violencia, vicios, lo que sea, lo tratamos», dijo en «Variety», pero en España quizá los contenidos que nos gusten sean más blandos.

-Pues el programa número uno en España es «Gangs of London», que es un programa súper violento. En los primeros 10 minutos, no sé si has visto la serie, hay un hombre que cuelga de sus pies en la cima de un edificio muy alto, y se le prende fuego.

-¿No hay tabús en Starz?

-No. Es interesante, y no queremos ser salaces; no queremos ser provocativos sin razón. Tiene que ser una buena historia, en definitiva, con buenos personajes. Y solemos centrarnos mucho en el punto de vista femenino, sobre todo. Pero también debe reflejar la vida real en muchos aspectos. No hacemos fantasía. Todo lo que hagamos puede y debe ser auténtico.

-¿Un ejemplo?

-Hemos anunciado en España una serie llamada «Nacho Vidal, una industria XXL», basada en la vida de Nacho Vidal. Es una persona real, pero no se trata sólo de la industria del porno, sino de su relación con las mujeres, con su familia, y se cuenta desde esa perspectiva. Así que no es vanguardista sin razón, sólo para hacer ruido. Es vanguardista, provocativa e interesante, una auténtica narración de personajes.

-El porno es un tema difícil porque hay mucho de violencia contra las mujeres.

-Trata de cómo se enamora de las mujeres. Y no hay abuso en el programa. Nunca mostraríamos eso. Hay un documental realmente horrible sobre Rocco Siffredi. Eso es exactamente lo que no queremos ser. Eso es degradar a las mujeres, ser violentos con las mujeres y subyugarlas y no es lo que estamos haciendo en absoluto. Quiero ser muy claro en eso. La historia de Nacho Vidal es una historia de amor, de verdad. Él mismo dice: «Me he enamorado de todas estas mujeres», y se trata de amor. Eso es lo que es. Y el porno es una parte lateral.

-¿Qué puede ofrecer Starz en España?

-España es uno de los mercados más importantes para nosotros. Todos nuestros programas originales tienen luz verde aquí, y hay más por venir. Así que creemos que, de nuevo, lo que podemos ofrecer es una narración auténtica y diferente de lo que se ve en la televisión normal. Nos hemos asociado con Mediapro, y con Bambú, y con fantásticos productores que tenéis aquí. Los showrunners son increíbles. El trabajo ha superado nuestras expectativas.