María Dueñas: «El único audio que no me gusta son los de Whatsapp»

Como repite su productora Mona León, no se trata de un audiolibro. «Jodidísimas» es un podcast de ficción de Audible (la plataforma de Amazon), el primero escrito por María Dueñas y con el que ha vuelto a conquistar a sus seguidores. Es una tragicomedia en la que varias mujeres son víctimas de una estafa inmobiliaria por la que acaban viviendo en una urbanización de lujo pero a medias de construir. Su autora destaca de sus personajes, interpretados por Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo y Anne Igartiburu, su capacidad de reinvención.

–¿Qué le animo a aventurarse a este proyecto?

–Sentí que era lanzarse pero con red. Con un grupo como Amazon y con la ayuda de Mona León todo es más fácil. Ya había trabajado con ella en la adaptación de «Mujercitas» para la SER. Ella me ha enseñado la diferencia entre escribir para ser leída y para ser escuchada.

–¿Con que lección de todas se quedaría?

–Lo que más he tenido que cambiar ha sido la narración en primera persona y sustituir la reflexión y la voz interna, porque en audio no funciona. A pesar de que hay narrador, lo que te pide el audio es diálogo.

–En este caso narradora.

– Cierto. No sé por qué nos hemos acostumbrado a que la voz de la narración tiene que resultar varonil. Las voces femeninas llevan acompañándonos desde los orígenes de la radio y deben tener más presencia.

–Sin trailers ni firmas multitudinarias, ¿cómo se promociona un podcast de ficción?

–Creo que la idea es arrastrar al consumidor de mis novelas hacia el audio. Pero con una plataforma tan importante como Amazon todo es más fácil. Además Audible permite escuchar algunos minutos para comprobar si te gusta y quieres adquirirlo.

–¿El humor escrito pierde la gracia en el audio?

–Y viceversa. A veces el audio y la capacidad de modular las voces añade riqueza a los gags. En concreto, el sarcasmo y la ironía son mucho más difíciles en papel.

–¿Una escritora se siente cómoda enviando audios de Whatsapp?

–Para nada -se ríe-. No los uso nunca. Pero es el único audio que no me gusta. Escribo con comas, puntos y tildes, soy una gran defensora de no pervertir el lenguaje a pesar de los nuevos códigos de las redes sociales.

–¿Este equipo de actores no tiene precedentes en estos formatos?

–El elenco lo hemos ido escogiendo mientras íbamos diseñando el guion. Y prácticamente hemos conseguido el reparto ideal que habíamos pensado. Un lujo.

–¿Se imagina dónde se escuchará «Jodidísimas»?

–Ni idea y esa es de las mayores ventajas del audio. Yo soy muy de escuchar la radio mientras camino o conduzco y me parece que estos formatos pueden tener una gran oportunidad, para hacernos esos momentos más amenos.

–¿Cree que sus compañeros seguirán su ejemplo?

–Estoy convencida de que va a haber un boom de las ficciones en audio, al igual que ha ocurrido con las plataformas audiovisuales. Cada vez nos acostumbramos a escuchar durante más tiempo, el auge del streaming es otro ejemplo más.

–El título no puede ser más contundente.

–Se me ocurrió cuando una tarde llamé a una amiga muy cercana que había sufrido en muy poco tiempo un divorcio y una enfermedad. En cuanto le pregunté cómo se encontraba me contestó sin dudarlo: «Jodídisima». Todas las mujeres nos hemos sentido así alguna vez así. Es una palabra con la que nos identificamos.