La extraña muerte del actor infantil Matthew Mindler (“Nuestro hermano idiota”) a los 19 años

Matthew Mindler se hizo popular en 2011 con la película “Nuestro hermano idiota” y fue encontrado muerto ayer a los 19 años de edad después de que hubieran denunciado su desaparición en la universidad.

Fue la propia Universidad de Millersville en Pensilvania, quien anunció la noticia a través de un correo electrónico a su cuerpo estudiantil.

“Es con un corazón afligido que les comunico la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville. Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este momento difícil“, se lee en el correo electrónico.

Mindler fue reportado como desaparecido por la universidad el 26 de agosto, y las agencias de aplicación de la ley y la policía de la universidad lo habían estado buscando desde entonces. Mindler fue encontrado muerto en Manor Township el sábado y trasladado al Centro Forense del Condado de Lancaster para seguir con las investigaciones que le han llevado a la muerte. Todavía no se ha revelado la causa y no se descarta ningún motivo.

Sus otros proyectos

Mindler es conocido por su papel en la película de 2011 “Our Idiot Brother”, protagonizada por Paul Rudd, Elizabeth Banks y Zooey Deschanel. Mindler interpretó a River, el hijo de Liz (Emily Mortimer) y Dylan (Steve Coogan), quien está fuertemente controlado por sus padres y, por lo tanto, no puede expresarse.

Mindler también actuó en un episodio de la serie de 2009 “As the World Turns” como Halloween Boy, así como en los cortos “Frequency” (2013) y “Solo” (2015). Apareció en “Late Show With David Letterman” en 2010 y “Last Week Tonight With John Oliver” en 2015. Su último proyecto, la película para televisión “Chad: An American Boy”, se estrenó en 2016.