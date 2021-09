Las series que Pablo Iglesias recomienda a Felipe VI y Pedro Sánchez

El ex líder de Podemos Pablo Iglesias continúa con su periplo por los medios de comunicación. Esta vez no fue como colaborador, sino como invitado al programa de su ex compañero y amigo Juan Carlos Monedero, quien presenta el espacio «La Frontera».

Allí no dudó en analizar con dureza los últimos años del Partido Popular. Pero siguiendo también con las costumbres del programa de Monedero, sugirió a los líderes de la clase política actual el visionado de siete series de ficción, que para él pueden tener varias lecturas interesantes.

La primera elegida por Iglesias es «The Good Fight», una de las últimas sensaciones de la televisión norteamericana, ubicada en la etapa política de Trump y todos los conflictos sociales que despertó. La serie esta protagonizada por tres mujeres: Diane, Lucca y Maia y gira entorno a sus historias. Lo hace desde comentarios políticos y sociales que relatan múltiples problemáticas como ser pobre en Estados Unidos durante la pandemia o el movimiento Me Too, sin olvidar el acoso en redes sociales o las Fake News .

En concreto, también tuvo una recomendación para Pedro Sánchez, a quien invita a ver «El reino» de Netflix. Aunque ya le recomendase en el pasado «Baron Noir» para él «El reino» le puede hacer darse cuenta de «qué tipo de ultraderecha vamos a tener en los próximos años, ya que esa derecha con la que pactaba el PSOE en el pasado ya no existe».

Pero no solo es en el PSOE donde Iglesias ve carencias de «cultura audiovisual». Años después de que el ex político regalase la colección de «Juego de Tronos» a Felipe VI en una provocación recordada por todos. Ahora, apuesta para el monarca por «The Plot against America». Aunque la referencia a la monarquía no se tan evidente como en «Juego de Tronos», Iglesias interpreta que «es vital recordar la importancia de las consecuencias de visibilizar a la extrema derecha en un país». Queda clara la obsesión del ex vicepresidente.

A estas recomendaciones no podían faltar clásicos del thriller político como «The Wire», la metafórica producción «Black Mirror» y el capítulo sobre el precio de la luz, o una de las últimas series españolas de mayor éxito «Antidisturbios» por su lectura sobre los desahucios.