Risto Mejide a los habitantes de La Palma en “Todo es mentira”: “A los medios nos dais igual”

“Todo es mentira” también se hizo eco de la erupción del volcán de La Palma de este lunes. El espacio presentado por Risto Mejide tiene siempre tiempo para un monólogo de cabecera y versó en esta ocasión sobre el tema del día. “Esto es un mensaje para todos los habitantes de La Palma, esos 83.458 habitantes censados en 2020, esas 5.000 personas desalojadas que podrían llegar a 10.000, esas 120 casas arrasadas por la lava… alguien tiene que decirlo, pero a los medios nos dais igual”, dijo Mejide.

El presentador pretendía ejemplificar como “m Mucha de la gente que ahora se preocupa tanto por vosotros, no sabía situaros en el mapa”. Además incidió en calificar la erupción de La Palma como algo “anecdótico” que provoca “todo este interés repentino de todos los programas abriendo con vosotros”. Y lanzó un consejo: “Yo aprovecharía mientras el magma no se enfría, para reclamar lo vuestro, porque cuando eso se enfríe las cámaras se irán y vosotros os quedaréis con el problema… y espero equivocarme”, explicó mirando a cámara el presentador.

EL presentador tras la introducción dio paso al inicio del programa y bromeó con que “después de criticar a los medios por hablar del volcán, ¿qué es de lo primero que vamos a a hablar? Del volcán”.

► Mucho desconcierto e indignación entre los vecinos de la zona

► La lava cubre 103 hectáreas: espectaculares imágenes de piscinas hirviendo, casas y cultivos arrasados

Susana Díaz, que se estrenaba hoy como colaboradora quiso dar su opinión: “Se tarda mucho más de lo que se debería de tardar y hay gente que no lo recupera todo. Salvando la distancia, yo viví el incendio de Doñana, el miedo que pasé no lo he vivido en ningún otro momento. La gente, las víctimas, no duermes, es que hay gente que lo pierde todo, sus casas, sus recuerdos, sus cultivos…”.