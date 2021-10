El mejor periodismo desde las entrañas del volcán

El rugir del volcán de Cumbre Vieja en La Palma es ensordecedor. Hasta tal punto que los testigos aseguran que uno no puede escapar de él, ni esconderse, porque llega a todos los rincones de la isla canaria desde hace ya 19 días. Pero todo ese ruido no ha impedido que se le superponga la voz de la profesionalidad de Radio Televisión Canarias (RTVC), que con su plantilla, experiencia, ética y pasión, ha transmitido desde el principio toda la información necesaria para entender la dimensión de la erupción. Periodistas, espectadores y la población han elevado cientos de elogios hacia el impecable trabajo de los servicios informativos y hacia programas como «1 hora menos», que ha hecho un uso ejemplar de nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, para radiografiar el desastre.

Las primeras imágenes de la erupción del volcán nos las ofreció Televisión Canaria en riguroso directo. Malole Aguilar, directora de informativos de la cadena pública explica a LA RAZÓN que en aquello hubo «un componente de azar también». Se refiere con ello a que la RTVC ya llevaba «toda la semana con un seguimiento a todo lo que monitoreaban lo científicos». Antonio Hernández y Magaly Cáceres fueron los primeros reporteros testigos de las emergentes cenizas. «Estuvimos pendientes de esos movimientos sísmicos del viernes, e incluso a primera hora hablamos con un especialista que nos dijo ‘’esto puede ser inminente: si no es a lo largo del día ya mañana domingo’'», relata la periodista. Avezados en emergencias como inundaciones e incendios, Televisión Canaria se puso manos a la obra: «Tenemos una delegación en La Palma con cuatro equipos: cuatro cámaras y cuatro redactores, además del productor. Y lo que hicimos sobre la marcha es reforzarlo con un equipo más de Gran Canaria y otro de Tenerife, y preparamos también una cámara fija desde el mirador de El Time». Además, quisieron tener cubiertos también los cielos «y contratamos un dron para sobrevolar la zona». Y así, poco a poco, los servicios informativos fueron armándose sobre la marcha. Primero pidieron 15 minutos más, y en ese «tiempo de prórroga como en el fútbol», explica Malole, tuvo lugar la erupción.

Canarias ya había sido testigo de la actividad de un volcán el 26 de octubre de 1971 con el despertar del Teneguía que duró 23 días. «Aquel fue un acontecimiento natural, porque la lava no dejó el rastro de dolor de ahora. Tocó alguna finca e hizo que desapareciese alguna playa. Y ahí se formaron colas para que la gente fuera a verla». Pero la erupción ha causado daños materiales muy graves en la isla, con casas y fincas destruidas y los palmeros evacuados. La RTVC dio entonces otra lección de periodismo. « Sabíamos que este iba a ser un fenómeno desconocido para todos y que iba a marcar un hito importante en la historia de Canarias. Nuestro primer objetivo, como es lógico, era informar, pero no sólo a Canarias. Sabíamos que todas las imágenes las íbamos a ceder de forma gratuita a las televisiones públicas y privadas, nacionales e internacionales que nos las pidieran», asegura Malole Aguilar. Pero pronto tuvieron que enfrentarse a una decisión ética que fue apreciada por todos los espectadores y palmeros: «Fueron pasando las horas y nos dimos cuenta de la magnitud del desastre y del dolor de las familias, y tomamos la decisión de que el compromiso ya no solo era informar: tenemos que ser muy respetuosos con este dolor». La directora de informativos nos desvela que «el tema de no mostrar imágenes que pudiesen provocar dolor fue por una conversación con uno de los psicólogos al que preguntamos que cómo podríamos ayudar desde la televisión pública en el tratamiento informativo para ayudar y no ser un problema más». Dejaron así de repetir la misma casa verde hundiéndose en la lava. El dron también se convirtió en elemento indispensable y «los vecinos nos pedían que no dejase de volar porque es útil para saber por dónde está yendo la lava». Se trata, al fin y al cabo, cuenta Malole, de «entregar lo mejor de nosotros, ponernos al servicio de La Palma a nivel informativo y ser útiles y cumplir con nuestra vocación de servicio público». Y así, volvían los reporteros «tocados emocionalmente», y sorprendidos porque los palmeros y palmeras «te dan las gracias por estar ahí. Cómo esta gente que lo ha perdido todo, su medio de vida, algunos su trabajos, y otros las dos cosas, todavía se paran para agradecerte que estés ahí». Reconoce la directora de informativos la labor de todo el equipo de la televisión pública y de la comunidad científica «presente en los informativos que ha demostrado estar a un gran nivel».

Coincide con Malole Aguilar en casi todo el periodista Victorio Pérez, presentador del programa «1 hora menos» producido por Videoreport Canarias, y que ha sabido enganchar a los espectadores de todo el mundo con su uso de la tecnología de la realidad aumentada para explicar todo lo que está pasando. «Estamos muy contentos porque recibimos en redes un montón de mensajes , no solo de Canarias, sino del extranjero de gente que está entendiendo un poco el comportamiento del volcán y la Tierra, gracias a cómo estamos contando lo que está ocurriendo», nos explica el periodista que destaca lo complicado de separar lo personal de lo profesional: «A las personas que están siendo afectadas allí en La Palma a muchas, les conocemos; nos toca de lleno». Ahora, afirman ambos periodistas, les queda la labor más difícil que es «vigilar» porque todas las promesas a los palmeros se cumplan, y como dice Victorio, «explicar que somos tierra de volcanes, que gracias a ellos existe nuestra tierra, y que después de la destrucción puede venir la esperanza».

Víctor Pérez en medio de la lava gracias a la realidad aumentada FOTO: Videoreport

Una realidad aumentada para ver la erupción

►Nos explica Victorio Pérez el proceso que llevan a cabo las 15 personas que se encargan de la realidad aumentada del total de 45 trabajadores del programa «1 hora menos». El proceso empieza por la mañana. Hablamos todo el equipo. En el proceso de elaboración participa redacción, producción, dirección y hasta la dirección de Videoreport Canarias está también implicada». Muchos días, nos confiesa, «nace de un dibujo en un papel. Hacemos los dibujos y de ahí se crea la magia». La tecnología se utiliza desde hace dos años y ya han recreado múltiples escenarios adecuados a la actualidad.