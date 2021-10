Brutal bronca entre Elisa Beni y Daniel Lacalle: “Ándate con cuidado...”

La ley de vivienda para la regulación de los alquileres aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sembrado la polémica entre empresarios, políticos y propietarios. La controversia ha llegado hasta el programa de Espejo Público y ha tenido como protagonistas a la periodista Elisa Beni y el economista Daniel Lacalle, tertulianos habituales del programa de Antena 3.

El vídeo definitivo



Daniel Lacalle se echa las manos a la cabeza porque sabe que para gastar más, hay que ingresar más. A Elisa Beni el déficit no le parece más que una opinión.



Y así fue cómo la izquierda nos llevó a una deuda pública del 122,6% del PIBpic.twitter.com/5r8qed4Jh9 — liusivaya (@liusivaya) October 8, 2021

Beni aseguraba que esta ley se trataba de una copia del modelo alemán de Merkel: “En Alemania se ha aprobado en referéndum que se haga una ley para expropiar 240.000 viviendas, el 56% le piden a sus legisladores que expropien”, afirmaba.

El economista tachaba de falso el dato aportado por la periodista explicando que el referéndum de la administración Merkel no era vinculante. Aquí la mecha prendió y fue subiéndose de tono hasta el punto de que Lacalle acusó de mentir a Beni. “Guárdate lo de la mentira o la verdad en el bolsillo, no me puedes estar acusando de mentir por la cara”, le reprochaba la periodista.

Susana Griso, mientras tanto, intentaba moderar el “debate” para tratar de mantener los turnos de palabras y que así los espectadores pudieran escuchar el argumentario de ambos tertulianos, pero la tensión era palpable en todo el plató. “Me niego a que se me impida hablar”, se quejaba Elisa.

La discusión llegaba hasta las redes sociales y pronto se posicionaba como trending topic en la red del pajarito azul a la que los implicados no tardaron en hacer referencia: “Tus fans me dirán que grito en Twitter porque tú no me dejas hablar”, le echaba en cara Beni. A lo que Lacalle le respondía: “¿Mis fans? ¿Y los tuyos no dicen nada, son un encanto?”

Tras el rifirrafe, Beni continuaba con su argumentario con Lacalle en silencio: “En Berlín ha habido un referéndum en el que se ha aprobado llevar a cabo una iniciativa legislativa, el 56% de los berlineses le piden a sus legisladores que hagan una legislación para expropiar 240.000 viviendas. Eso en el país que ha estado gobernado Merkel, que habéis puesto como ejemplo económico durante todo este tiempo. El problema de la vivienda existe en las grandes ciudades sobre todo, y hay que implementar medidas porque en la Constitución se reconoce que la propiedad privada tiene como límite el interés general”. Para finalizar su intervención, la periodista avisaba al tertuliano: “Ándate con cuidado de volver a llamarme mentirosa, ¿de acuerdo?”.