Pérez-Reverte sobre Sánchez : “Tiene todos los atributos del personaje maquiavélico: Malo, chulo, ambicioso, arrogante, cínico, e interesante”

La visita de Arturo Pérez-Reverte este jueves a ‘El Hormiguero’ no ha pasado desapercibida y las redes así lo han demostrado. Hoy ya amanecía siendo trending topic en Twitter por algunas de sus declaraciones durante el programa de Pablo Motos. El escritor, que asistió para presentar su último libro ‘El italiano’, aprovechó su presencia en televisión para dejar algunas opiniones sobre el panorama político actual.

Sánchez: “Malo, chulo, ambicioso, arrogante, cínico e interesante”

Tras hablar sobre la temática de su novela, la cual se basa en hechos reales, Pablo Motos le preguntó sobre el casting de políticos que tenemos ahora: “A Pedro Sánchez le definiste como valiente, pero también un killer”, le recordaba Motos. A lo que el novelista respondió: “Hace tres años dije que era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un pistolero y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría”.

“Para un novelista, Sánchez es un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje maquiavélico: Es malo, chulo, ambicioso, arrogante, cínico, es un tipo muy interesante”, añadió el invitado. Y afirmó que “si mi hija se casara con él no estaría muy contento. A ver dónde nos lleva porque va a ganar, nos tiene pillado el punto porque mira lo que tiene en frente…”.

Ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría Arturo Pérez-Reverte

Casado, “si Sánchez mete la pata” e Iglesias, “con estatura política”

El presentador también se interesó sobre su opinión sobre Pablo Casado, a lo que Reverte respondió: “En España se vota en contra, cuando Sánchez meta la pata, que lo hará, la gente votará contra Sánchez y si Casado está ahí, le votarán”.

Tampoco se olvidó de dedicarle unas palabras a Pablo Iglesias, “Nunca me ha gustado, pero era un tío que culturalmente era interesante”. ”Puedes no estar de acuerdo con él, pero era de una estatura política alta, merecía la pena. Gente de ese nivel no hay, bueno, Yolanda Díaz sí me parece interesante. Y en la derecha ni te digo…”

Por último, el escritor añadió en alusión a Vox que: “La izquierda allana el camino a los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha tiene desgraciadamente mucho futuro en Europa”.

El lenguaje inclusivo

La entrevista desde luego dio de sí, y el tema del lenguaje inclusivo obtuvo su hueco, “Ninguna feminista seria, filóloga, cae en esos extremos ridículos. ¿Quiénes caen? Los analfabetos, las analfabetas, los ‘mariachis’, los que hacen su negocio de eso, la tonta aquella, el tonto aquel”. “¿Me va a cambiar el lenguaje a mí o me va a escribir esto (refiriéndose a su novela) Irene Montero? Con todo el respeto, ¡no puede ser! Mire usted, señora, dedíquese a lo suyo, que es la política. Deje usted la lengua española, déjemela tranquila”.