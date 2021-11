Nueva directiva del copyright: dudas y la vuelta de Google News

A toda prisa el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un decreto ley para transponer ocho directivas europeas que se regularán sin debate parlamentario, y que incluye temas como los derechos de los consumidores, los bonos garantizados o los derechos de autor. El Gobierno ha justificado en el BOE que se ha publicado este miércoles que esta aprobación urgente obedece a las sanciones que impondría Europa si hay retrasos en aplicar estas normas, como pasó cuando España incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales, que supuso una multa coercitiva diaria de 89. 548,20 euros por cada día de retraso a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia, y, por otra, una suma a tanto alzado de unos 15.500.000 euros.

En cuanto a la transposición al derecho español de la Directiva europea 2019/789 y la (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital, supone una modificación sustancial de la actual Ley de Propiedad Intelectual y abre la puerta a la vuelta del servicio Google News que se cerró hace siete años por la obligatoriedad de que la multinacional tuviera que pagar a las entidades de gestión por la difusión de los contenidos en línea de las empresas informativas y las agencias de noticias. Ahora, según la nueva ley, cada uno de los agentes podrá negociar por su cuenta o a través de una entidad de gestión una remuneración por su publicación, siempre en base a «buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación». Esta nueva directiva afecta a cualquiera de los «prestadores de servicios de la sociedad de la información», por lo tanto Google, Twitter, Facebook, Youtube...

Si bien dos de las principales entidades de gestión de derechos de nuestro país, Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) y AMI (Asociación de Medios de Información) no han querido pronunciarse hasta no haber estudiado bien la nueva ley, sí que deslizan que hay algunas lagunas en las modificaciones aprobadas. «No es una buena noticia para el mundo de la cultura y de la propiedad intelectual», explican desde una de las entidades, y añaden que la transposición de las directivas europeas se ha hecho «a la francesa, lo que en el país galo está causando inseguridad jurídica, tanto a editores como a autores». También desconfían de que no se haya incluido en la directiva al buscador de Google, por lo que buscar una palabra contenida en un artículo puede conllevar a que el usuario lea suficiente información en el enlace del buscador y se sacie. «Los usos del buscador no se ha exceptuado y no es lo que dice la directiva europea», matizan.

El primer movimiento ya lo ha hecho la propia Google, que ha anunciado que a principios de 2022 se volverá a poner en marcha Google News, y que ya están en conversaciones con varios medios españoles para que se integren en el servicio. También podría preparar la llegada del errático reflejo de la manzana: Apple News. En el texto también se especifica que éstas empresas deberán avisar a los medios cuando modifiquen el algoritmo que marca la jerarquía en los agregadores de noticias, y descarga en plataformas como Facebook o Youtube la buena fe de instalar filtros que no permitan violar el copyright, lo que, según algunos expertos, se traduce en un tipo de censura previa, puesto que los contenidos filtrados por una máquina estarían en cuarentena hasta que un operador humano las revise y marque como adecuadas.