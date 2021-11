La televisión que viene

Hoy se cumplen 25 años de la proclamación por la ONU del Día Mundial de la Televisión. Pero ha sido en los últimos dos años cuando la llegada de nuevas formas de ver los contenidos, con las plataformas de streaming y un repunte de la televisión lineal, unido a la pandemia por coronavirus, que la pequeña pantalla ha pasado a ser el hermano mayor audiovisual en todo el mundo. Y el entretenimiento y la ficción han sido las grandes apuestas dejándose llevar los gustos de los espectadores.

Así lo refleja el informe «First Look Temporada 2021-2022» de Teleformat, que se presentó la semana pasada. Enrique Lozano, Director General de GECA, Gloria Saló, Directora Consultoría de Producción y Contenidos de GECA y Verónica Gómez-Jordana, Directora de Teleformat (GECA), fueron los encargados de reseñar hacia dónde apuntan los contenidos que despuntarán en nuestras pantallas en los próximos meses. En entretenimiento, hay una apuesta firme por tomar los programas originales de citas, («Dating») y añadirle otros géneros para conseguir un resultado que parece distinto. En algunos casos se mezcla con un espacio de preguntas, como «De Dating Quiz «(Países Bajos, SBS 6); en Ready to Mingle (Reino Unido, ITV2), la mitad de los concursantes son solteros, mientras que el resto tienen pareja pero cuentan con su permiso para participar e intentar llevarse el dinero del premio; Date or Drop (Alemania, RTL) no deja que los que van a citarse se vean, sólo que se escuchen y «I Like the Way you Move» (Reino Unido, BBCThree.co.uk), en el que se busca pareja bailando.

La veta «Mask Singer»

El éxito de formatos como «Mask Singer», que emite Antena 3 y «I Can See Your Voice», hacen hincapié en el gusto por adivinar las identidades con pistas. También nacen mezclas con la cocina («Crime Scene Kitchen») o en el de los concursos («Murder Island», «Shougeki Gap Variety»). Los que más siguen la línea de «Mask Singer» son el coreano «The Masked Talent», «Who is The Phantom?» y el próximo estreno de RTL4 en Países Bajos «Secret Duets».

El «talent show» es un género que sigue triunfando y a parte de nuevas ediciones de programas consagrados como «La voz» o «You Can Dance» surgen nuevos programas con elementos diferenciadores: los estadounidenses «Alter Ego» (FOX), dónde los concursantes cantan entre bastidores y aparecen en el escenario sus avatares digitales, «Clash of the Cover Bands» (E! Entertainment) y el belga «The Box of Talent» (VTM), con el jurado dividido entre los que pueden oírles y los que pueden verles. Según el estudio de Teleformat, el paso por la pandemia ha puesto de manifiesto el interés por la ecología y la sostenibilidad y de esa raíz han salido espacios relacionados con la vida en granjas y entornos rurales, así como los que se interesan por el estado del planeta y las consecuencias del cambio climático. Ejemplos son «Farm in the City», «5Minuten Show», «Boerderij van Dorst», «Shop Well for the Planet?» y «Save Money: My Beautiful Green Home». El resto de tendencias en entretenimiento se centra en objetos en miniatura como «Tiny Food Fight en Discovery+ de Estados Unidos, seguido del formato neerlandés «The Great Model Railway Challenge». Se esperan tres estrenos próximamente de concursos «mini»: el belga «My Tiny Restaurant», el neerlandés «Tiny House Battle» y el francés «Tiny House for Big Love».

En ficción, aunque siempre hay tendencias que son insospechadas, si se puede adelantar que se acrecienta el gusto por el «true crime» que inunda las plataformas de streaming: adaptaciones de podcasts exitosos («Catch and Kill»), sectas satánicas («Edelweiss») o la mafia («Vendetta: Guerra nell’antimafia»). Cabe destacar la originalidad de «Killers of the Cosmos», un docudrama que adopta una narrativa detectivesca para explorar la ciencia y el misterio tras una serie de fenómenos astronómicos letales. Apuesta clara por los contenidos basados en hechos reales como «Stephen» (ITV, Reino Unido), «El código que valía millones» Netflix, Alemania), «Doce» (RTP1, Portugal) y «Maid» (Netflix, Estados Unidos). Resurgen las series antológicas («Historias para no dormir»), cogen fuerza las producciones sobre temas locales que se globalizan («Call my agent», India), el giro de «nordic noir» a «nordic comedy» y series sobre el pasado.