El aterrador juicio final de los pecadores

Un hombre sin nombre se sienta huidizo en una cafetería de Seúl. Cuanta más gente alrededor mejor. Sudoroso, mira el móvil hasta que deja de respirar a las 13:20 horas. Parece incluso que sonriera aliviado pasados unos segundos. Un ruido atronador le pone en guardia, y, antes incluso de que pueda reaccionar, tres bestias demoniacas hacen acto de presencia destrozándolo todo y acabando brutalmente con la vida del desconocido para luego hacerlo arder hasta convertirlo en un esqueleto humeante. ¿Qué haría si supiera el momento exacto de su muerte? Ese es el arranque de la serie que promete desbancar a «El juego del calamar» en Netflix. Llega «Rumbo al infierno» («Hellbound»).

En seis entregas oscuras y cargadas de simbolismo político y religioso, Yeon Sang-ho («Tren a Busan») dirige una serie que tiene todos los componentes para atraer a una parte del público interesado en las nuevas ficciones coreanas de la gran «N» roja. Pero que nadie se equivoque, no es «El juego del calamar», no es «Alice in Borderland». La trama nos sitúa en una Corea del Sur que irradia realidad social y dónde la esperanza está cubierta de miseria, y en la que aparece una suerte de ángel que anuncia a supuestos pecadores el día y la hora en la que morirá para ir directamente al infierno. Del miedo a o desconocido nace «La nueva verdad», una nueva religión dirigida por el taimado e impasible Jeong Jin-soo, que aterra al mundo ante la supuesta ira de Dios. Así, dos parejas de personajes, un inspector de policía y una abogada, y un matrimonio, se enfrentarán a toda una legión de fanáticos y a decisiones imposibles. Pero tampoco deja de estar basada en un «webtoon» (cómic on line) del propio director, por lo que alrededor de la investigación policiaca y del drama humano estalla una violencia contra aquellos que son condenados, que literalmente salpica la pantalla y que no es para cualquier estómago. La brutalidad de las muertes está personalizada, al contrario de lo que pasa en otras ficciones de esta factura.

En la cima

Giros imposibles, escenas sorprendentes y un calado filosófico bastante contundente, se unen a un elenco muy bien elegido para crear una historia, que alejándose de la original, es redonda y mantiene la atención del espectador en cada fotograma. Es terror, y no sólo por los tres monstruos que destrozan y devoran a sus víctimas, si no del tipo que se aloja en el subconsciente cuando nos enseñan lo vil, superficial y antihumano que podemos llegar a ser. Hay personajes perfectamente reconocibles: gente con mucho dinero que no quiere estar más atrás de la primera fila para ver en directo la muerte de una persona, enmascarados eso sí, lo que delata su incongruencia; policías por encima de la ley, fanáticos religiosos, mentes débiles y también idealistas. Solo un día después de su lanzamiento, la serie llegó a la cima del Top 10 de programas no ingleses de Netflix y hasta el propio creador estaba sorprendido de su éxito. Confiesa que concibió «Hellbound», como « la narración de cosas sobrenaturales que de repente comienzan a suceder en un mundo muy realista, y quería que se sintiera extraño. También tuve el pensamiento contradictorio de que debería verse como algo que podría suceder en la vida real. Pero al mismo tiempo, quería que pareciera una película de subcultura. Pensé mucho en un resultado que pudiera satisfacer todo esto».

Cuando vean la serie y se asusten, que lo harán, y se escandalicen, que se escandalizarán, no olviden que parte de ella ya se ha instalado en su subconsciente y en cada encrucijada de la trama, usted se avergonzará de elegir el camino del pecador.