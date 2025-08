Rosa desvela en 'Pasapalabra' su talento más oculto: "Dicen que lo hago demasiado bien"

El 19 de noviembre de 2024, la aparición de Rosa en 'Pasapalabra' dio pie a una de las contiendas intelectuales más emocionantes de la pequeña pantalla, siendo su confrontamiento con Manu, el segundo duelo más repetido de 'Pasapalabra' solo superado por Orestes y Rafa Castaño. La concursante gallega, quien juega por un bote superior a 1,8 millones de euros, desveló en la tarde de ayer en el magacín vespertino de Antena 3 y presentado por Roberto Leal, uno de sus talentos ocultos más preciados, sorprendiendo a los presentes en el plató de Atresmedia.

Un alago para la concursante gallega

Este jueves marcó la despedida de los invitados Charo Reina, Roser Tapias, Juanjo Ballesta y Javi Mora, quienes durante tres días compartieron risas, anécdotas y momentos emotivos junto a Rosa y Manu en 'Pasapalabra', el popular concurso de Antena 3. Durante la presentación del programa, Roberto Leal dio la bienvenida con su habitual cercanía, destacando el atuendo de la folclórica Charo Reina con un "¡Cómo vienes hoy!" lleno de entusiasmo. Reina, en respuesta, pidió un beso y un abrazo, lo que dio pie a una entrañable conversación sobre el valor de los abrazos. "Se abraza poco y hay que abrazar mucho", afirmó ella. Leal añadió que un abrazo sincero debe durar al menos seis segundos y conectarse de corazón a corazón para que realmente valga la pena.

La emotividad continuó con una reflexión del propio Leal, quien recordó que en Disney los personajes no sueltan el abrazo hasta que el niño lo hace, resaltando la importancia del cariño genuino. Entre risas y complicidad, saludó después a Rosa, quien sorprendió a todos al revelar un talento oculto que había permanecido inédito tras 177 programas: “Me gusta mucho abrazar”, confesó. La gallega aseguró que le han dicho que abraza bien, aunque no sabe exactamente qué significa eso. Su sinceridad y dulzura emocionaron tanto al presentador como a los invitados, a su rival Manu y a los espectadores. Leal, encantado, cerró el momento con una frase cargada de simpatía: “¡A mí me gusta abrazar con sentimiento!”, remató Rosa con una sonrisa.