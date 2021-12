Robert Stigwood: El rey Midas que hizo subir la temperatura

«Vincent era el mejor bailarín de Bay Ridge. Cuando llegó la noche del sábado y entró en 2001 Odyssey, todos los demás Rostros retrocedieron automáticamente ante él, despejaron un espacio para que flotara, justo en el centro de la pista de baile». Así comienza el artículo del «New York Magazine», «Ritos tribales del nuevo sábado por la noche», escrito por el periodista británico Nik Cohn en 1976. Este texto aterrizó en la mesa del empresario musical Robert Stigwood, que compró los derechos del artículo, y así nació un hito de la cinematografía y las bandas sonoras de todos los tiempos, «Fiebre del sábado noche». HBO Max estrena hoy el último episodio de su serie documental «Music Box», que tras repasar los éxitos de Alanis Morisette o Kenny G, ahonda en el fenómeno millonario que protagonizó Stigwood bajo el título «Mr. Saturday Night».

Aunque el documental, dirigido por John Maggio, se centra en la figura de este empresario australiano que fue representante de grupos históricos como Cream, Eric Clapton o los Bee Gees, es simplemente una excusa para analizar el fenómeno que supuso la adaptación del texto de Cohn, que el periodista acabó reconociendo como inventado. Y es que Stigwood lo fue todo en la industria durante más de dos décadas, ya que no sólo fichó a John Travolta (venía de protagonizar para televisión «Welcome Back, Kotter) para tres películas («Fiebre del sábado noche», «Grease» y «Moment By Moment») por un millón de dólares, si no que fue el responsable de producciones teatrales como «Hair» o «Jesucristo Superstar». Pero el ojo empresarial de Stigwood iba más allá pues consiguió la mezcla perfecta de la música y el cine, ya que comenzó la tendencia de lanzar las bandas sonoras de sus películas incluso antes del estreno de las cintas en los cines. El resultado salta a la vista: La cinta recaudó más de 237 millones de dólares en taquilla y consiguió una nominación al Oscar para su protagonista. La banda sonora de «Fiebre del sábado noche» vendió más de 40 millones de copias y fue disco de platino 16 veces, además de lanzar al estrellato temas de sus protegidos, los Bee Gees, como «Stayin ‘Alive», «More Than a Woman» o «If I Can’t Have You». Otro detalle de su genialidad es que la película estaba pensada para solo 200 salas en todo el país, pero Stigwood hizo un trato: cada vez que la banda sonora anotaba un sencillo entre los 20 primeros, y luego entre los 10 primeros, el estudio aumentaría el número de cines en consecuencia.

De corte clásico, el documental paso por encima del hecho de la homosexualidad de Stigwood, aunque fue incluido en el libro recientemente publicado «La mafia de terciopelo: los homosexuales que dirigieron los oscilantes años sesenta». Con la superposición de imágenes y la voz en off se cuenta la increíble historia de este hombre que convertía en oro todo lo que tocaba, y que reunió demasiado poder en la década de 1970, pero que una vez amasada su fortuna y huyendo del éxito en los 80, «simplemente se desvaneció», como apunta Maggio.