5 bailes de John Travolta

Aunque parezca mentira, John Travolta cumple hoy 67 años. Si bien su imagen de joven quedó anclada para siempre en el imaginario de muchas personas, este icónico actor ya sopla velas con motivos de sobra para celebrar. Nos enamoró en “Fiebre del sábado noche” y nos reconquistó en “Grease”, para después encantarnos en la estrambótica “Pulp Fiction”. Hasta hoy, sus papeles en el cine han sido tan históricos como sus movimientos de cadera, pues si algo define a Travolta, más allá de su talento como actor, son sus bailes. Rescatamos 5 escenas donde el intérprete sedujo al público a través de sus bailes.

1. “Pulp fiction” (1994)

Empezamos por una escena en la que no destaca tanto su baile, sino la estampa en sí, que se volvió viral y aún hoy es un icono para muchos cinéfilos. Junto a Uma Thurman, John Travolta baila en esta parte de la cinta dirigida por Quentin Tarantino la canción “You never can tell”, de Chuck Berry. Si bien el cineasta les pidió que bailaran “Twist”, los actores improvisaron la mayor parte del baile.

2. “Saturday night fever” (1977)

Sin duda, de sus bailes más icónicos. Si algo ha ayudado a que Travolta no dude al conquistar bailando ha sido la banda sonora que le acompañaba. En este caso, hay una célebre escena de “Fiebre del sábado noche” en la que el intérprete baila al ritmo de Bee Gees, en el centro de la pista de la discoteca, ante la mirada de todos y al ritmo de “You should be dancing”.

3. “Stayin Alive” (La fiebre continua) (1983)

Sylvester Stallon dirigió esta cinta que supuso la continuación de “Fiebre del sábado noche”. Aunque menos célebre que su predecesora, en esta cinta Travolta vuelve a vestirse de Tony Manero y vuelve a ofrecer varios bailes y, de nuevo, bajo ritmo de los Bee Gees. En el vídeo a continuación, una prueba de que Travolta también sabe bailar lento. No obstante, sigue destacando la escena de la cinta anterior que incluye la canción que da nombre a este filme: “Stayin’ Alive”.

4. “Grease” (1978)

Esta película, de principio a fin, es la consagración de Travolta como actor todoterreno. Esta vez es bailarín y cantante, dejando en el imaginario colectivo, junto a Olivia Newton-John, una serie de canciones que continúan siendo un éxito. Destaca la escena de “Greased Lightning”, donde Travolta, junto al resto de chicos de la banda de amigos que protagonizan la cinta, bailan ofreciendo una de las imágenes más icónicas de la cinta.

5. “Grease”... de nuevo

Esta película fue tan determinante en lo musical que no se puede hacer otra cosa que destacar otro baile. Ahora, el quizá más emblemático del filme dirigido por Randal Kleiser: “You’re the one that I want”. Junto a Newton-John, con atracciones de feria como escenario, esta escena que da fin a la película es de las más conocidas de Travolta, así como su música resuena aún en muchas fiestas y suele ser una apuesta segura para disfraces o imitaciones.