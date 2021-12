El actor de «El Profesor» se despide de su personaje tras el final de «La Casa de Papel»

No ha habido ningún miembro del elenco de La Casa de Papel al que esta serie no le haya cambiado la vida, pero el caso de Álvaro Morte es el más particular de todos. De ser un actor apenas conocido por la audiencia, en unas semanas pasó a ser el protagonista de una de las series más conocidas en todo el mundo. Así lo refleja su cuenta de Instagram que en solo estos años ya acumula más de 12 millones de seguidores. De hecho, todo apunta a que haga lo que haga durante el resto de su carrera, el actor siempre estará ligado a este personaje.

Precisamente, Álvaro Morte ha elegido dicha red social para despedirse del personaje (El Profesor) que le ha catapultado a la fama. En anteriores intervenciones durante la intensa promo de esta quinta temporada el actor ya había dejado claro que “Ha sido mucho tiempo de disfrute. El Profesor me ha dado muchas cosas muy bonitas y de todas ellas me quedo con el trabajo que he podido disfrutar estando codo con codo con gente maravillosa. He podido aprender muchísimo. Más allá del fenómeno, cuando en un futuro mire atrás me quedo con ese trabajo de campo que ha sido el rodaje día a día con unos compañeros y textos maravillosos”.

El personaje ha cautivado a público y crítica por no ser el típico líder de un atraco. Sin ser impulsivo, sino obsesionadamente calculador, demuestra una gestión extraordinaria de situaciones extremas y su historia familiar le inspiran un carácter leal y auténtico. El que se sacrifica siempre por el equipo.