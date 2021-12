Así será el adiós de Buenafuente a «Late Motiv»

Más allá de cualquier otro late night, de los muchos presentados por Andreu, «Late Motiv» en sus siete años en antena se ha distinguido por ser todo un creador de personajes y cómicos. Este formato con el que Andreu se adentraba en la televisión de pago y abandonaba las parrillas de la televisión en abierto, también ha coincidido con el máximo apogeo de la productora «El Terrat», que acabaría dando lugar a uno de los programas más exitosos de la actualidad «La Resistencia», presentado por el que hasta hace poco era colaborador de «Late Motiv», el incomparable David Broncano. Así, aunque otros inseparables compañeros de Buenafuente como Berto Romero o su orquesta, han seguido a su lado, se puede decir que Late Motiv, ha acabado devorado por sus propias creaciones.

Estos días las redes sociales de Movistar están recordando con nostalgia el paso de Andreu por su programación, rescatando del olvido escenas tan memorables como el rencuentro del presentador con el mítico personaje «El Nen», interpretado por Edu Soto. Aunque no se descarta que en estos últimos tres capítulos haya sorpresas nostálgicas, como la aparición de antiguos colaboradores del programa, de momento desde la dirección no han mostrado pistas.

En el programa de anoche el presentador conversó con su amigo Miguel Rellán para comentar sus sensaciones a solo unos días de cerrar esta etapa televisiva. “No puedo estar más agradecido. Nos han permitido hacer el programa más elegante de nuestras vidas durante 6 años”.