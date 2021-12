El elenco de «Sexo en Nueva York» apoya a las denunciantes por agresión sexual contra Chris Noth (Mr. Big en la serie)

El regreso de «Sexo en Nueva York» era uno de los acontecimientos más esperados en el mundo de la ficción. Sin embargo, un escándalo empañaría el regreso del elenco a estos míticos personajes. Hace unos días se hacían públicas dos acusaciones de agresión sexual de dos mujeres contra Chris Noth, el actor que da vida a «Mr. Big».

La reacción del actor ha sido defenderse tajantemente de las acusaciones, que datan de 2004 y 2015: «Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días -no siempre significa no- esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres»

Solo quedaba saber cómo reaccionaría el resto del reparto y la producción. La respuesta ha sido tajante. Tanto Sarah Jessica Parker como Cynthia Nixon y Kristin Davis publicaron en sus redes sociales un comunicado conjunto: «Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han salido a la luz y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello».

Al mismo tiempo, HBO Max tomaba la tajante decisión de eliminar a Noth del primer episodio de la secuela, pero la plataforma no ha sido la única que se ha desvinculado del actor. También ha sido despedido de la serie producida por la CBS «The Equalizer». Además, la marca de ciclismo «Peloton» también ha decidido retirar el anuncio que tenía con la imagen de Noth.