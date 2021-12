Spoilers: El nuevo “Sexo en Nueva York” casi hunde una empresa por matar a un personaje

Lo primero es lo primero. Esta información contiene SPOILERS del primer episodio de “And Just Like That”, el renacimiento en serie de la afamada “Sexo en Nueva York”. Por lo que si todavía no se ha sentado a darse un atracón de las nuevas aventuras de Carry Bradshaw, Charlotte y Miranda, no siga leyendo.

Todo es felicidad en Nueva York. “And Just Like That”, en HBO Max, nos traslada a la vida de tres de nuestras divas favoritas (recordemos con respeto que ya no está Samantha, que interpretaba Kim Katrall) en los sucesos posteriores a la película “Sex and the City 2″. Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) viven su vida y su amistad pasados los 30 y acercándose a los 50.

Aparte de la muerte del actor Willie Garson, Stanford Blatch en la serie a los 57 años por un cáncer, la ficción quiso dar un golpe de efecto para los fans y tras la aparente clama y felicidad de la pareja formada por Carrie y Mr. Big (Chris Noth) el guión incorpora una escena traumática que ha dejado fuera de juego a más de uno.

Y el spoiler

Los encargados de la trama de la nueva serie se pusieron en contacto con la marca de entretenimiento y bicicletas estáticas “Peloton” para ofrecerles participar en la serie con alguno de sus productos. Tras una sesión de spinning al final del primer episodio, Mr. Big fallece de un infarto. Más allá de algunas decepciones de fans y las consiguientes lágrimas y sorpresas, el verdadero susto se lo llevó la empresa de bicicletas estáticas que vio como el día del estreno su contización cayó en bolsa un 11,3%, seguida de otra bajada del 5,38% el viernes hasta los 38,52 dólares.

La primera reacción de la compañía Peloton fue salir al paso con un comunicado en el que argumentaban que la muerte del personaje del marido de Carrie era debido “al estilo de vida poco saludable y la genética” del personaje con el antecedente de otro ataque al corazón en la sexta temporada de “Sexo en Nueva York”. “Estoy seguro de que los fanáticos de ‘SATC’, como yo, están tristes por la noticia de que el Sr. Big muere de un ataque cardíaco”, dijo la Dra. Suzanne Steinbaum, miembro del Consejo Asesor de Salud y Bienestar de Peloton, a “The Los Angeles Times” en una declaración. “Sr. Big vivió lo que muchos llamarían un estilo de vida extravagante, incluidos cócteles, puros y grandes bistecs, y corrió un grave riesgo, ya que tuvo un episodio cardíaco anterior en la temporada 6 “.

A pesar de asegurar que “estas elecciones de estilo de vida y quizás incluso sus antecedentes familiares, que a menudo son un factor importante, fueron la causa probable de su muerte. Montar en su bicicleta Peloton puede incluso haber ayudado a retrasar su evento cardíaco “, para salvar los muebles, se dieron cuenta de que tenían que dar un golpe de efecto. Así que ni cortos ni perezosos lanzaron un anuncio.

Bajo el título “And Just Like That... he’s alive”, se mostró una pieza de vídeo de 30 segundos narrado por Ryan Reynolds, Noth aparece junto al fuego junto al instructor de Peloton en la vida real Jess King, quien interpretó a un instructor de ciclismo, Allegra, en el programa.

-“Hacia nuevos comienzos”, dice Noth.

-King, como Allegra, responde: “A nuevos comienzos ... te ves genial”.

-Noth luego comparte: “Me siento muy bien, ¿deberíamos dar otro paseo? La vida es demasiado corta para no hacerlo “.

Luego llega la voz en off de Reynolds con: “Y así, se le recordó al mundo que el ciclismo regular estimula y mejora el corazón, los pulmones y la circulación ... El ciclismo fortalece los músculos del corazón, reduce el pulso en reposo y reduce los niveles de grasa en sangre. Está vivo.”

Según medios especializados, el anuncio fue creado en menos de 48 horas por Maximum Effort, una agencia de marketing digital cofundada por Ryan Reynolds y George Dewey. “Hemos hecho esto varias veces a lo largo de los años y hemos aprendido a movernos rápido y no pensar demasiado”, dijo Dewey, el presidente de la agencia, a Axios cuando se le preguntó cómo lo lograron. Lo que sí lograron es que Peloton recuperase el valor de 900 millones de dólares tras emitir el anuncio.