¿Qué series y cine puedo ver hoy, 28 de diciembre?

SERIES

A 33 rpm.

VINYL

Estados Unidos, 2016, DRAMA DE ÉPOCA. 53-60 minutos. (10 episodios).

Mick Jagger y Martin Scorsese producen esta serie ambientada en la escena musical neoyorquina de los 70. Richie Finestra es el presidente de American Century Records, una compañía discográfica en aprietos, que deberá enfrentarse al tsunami que está cambiando profundamente el negocio y el arte del rock, con la llegada del punk, la disco-music y el hip-hop. Excelente reparto y banda sonora, con grupos actuales retomando canciones clásicas, para una serie algo más que nostálgica. HBO Max.

El invasor

RESIDENT ALIEN

Estados Unidos, 2021. COMEDIA CIENCIA FICCIÓN. 45 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Alan Tudyk se apodera no sólo de un humano, sino del protagonismo absoluto de esta inteligente serie de ciencia ficción, donde encarna a un invasor alienígena que, día tras día, va descubriendo que los seres humanos quizá no son tan detestables como para merecer ser destruidos. Por no hablar del único niño que puede ver su aspecto real. DISNEY+.

Peor imposible

TODO VA A IR BIEN

Estados Unidos, 2020-2021, COMEDIA DRAMÁTICA, 39-44 minutos. (2 temporadas, 20 episodios).

Un joven entomólogo gay australiano viaja a Estados Unidos para ver a su padre, enfermo terminal, haciéndose cargo de sus hermanastras, que han perdido a su madre, una de ellas autista. Lo peor: la serie es divertida. MOVISTAR SERIES.

Todo en un día

DAYBREAK

Estados Unidos, 2019, COMEDIA POSTAPOCALÍPTICA, 38-50 minutos. (10 episodios).

Josh Wheeler es un problemático estudiante de instituto en busca de su novia, en mitad de un salvaje mundo post-hecatómbico, acompañado de colegas delirantes y enfrentado a pandillas tribales, zombis y supervillanos. Ferris Bueller meets Mad Max. NETFLIX.

Sherlock Who

SHERLOCK

Reino Unido, 2010-2017. CRIMEN, 90 minutos. (4 temporadas, 13 episodios).

De momento, RTVE.es recupera la primera temporada (tres episodios) de esta brillante reinvención del detective de Conan Doyle para el siglo XXI, por obra y mucha gracia de Mark Gatiss y Steven Moffat, reactivadores del Dr. Who. RTVE.es.

PELÍCULAS

Un vaquero sin rumbo

LA 2. 12:10

Australia, Estados Unidos, 1990. Tom Selleck es el pluscuamperfecto protagonista de este genuino wéstern australiano, que conjuga los tópicos del género con un claro mensaje anti-racista y ecológico, sin perder un ápice de acción.

Abismo

TELEMADRID. 16:36

Reino Unido, Estados Unidos, 1977. Genuina película de aventuras submarinas, según novela del experto Peter “Tiburón” Benchley. Nick Nolte y Jacqueline Bissett, buscando tesoros en las Bermudas, se encuentran con algo más que un triángulo.

MI HERMOSA LAVANDERÍA

TCM. 22:00

Reino Unido, 1985. Stephen Frears adapta la novela de Hanif Kureishi sobre una pareja gay interracial en el Londres de los 80, que pone su amor y su lavandería por encima de todo. Fresca y mágica.

Ataúdes de luz

NEKRO TV: 00:00

España, 1974. Estreno del mítico filme de fantaterror del prematuramente fallecido Sergio del Monte. La película maldita por excelencia del cine español, sólo para los más atrevidos. Hasta Iker Jiménez le tiene miedo.

El arrecife

NEOX. 02:10

Australia, 2010. Más suspense marino y submarino con esta agorafóbica producción australiana, nada complaciente y protagonizada por tiburones reales, que dan mucho, pero que mucho más miedo que los digitales.