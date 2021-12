¿Qué series y películas ver hoy, 27 de diciembre?

Mujeres de pelo en pecho

BITTEN

Canadá, 2014-2016, FANTASÍA OSCURA. 45 minutos. (3 temporadas, 33 episodios).

Elena es una joven con una vida normal y un buen novio en Toronto. Pero la loba tira al monte. No es fácil escapar a las obligaciones familiares y los lazos de sangre, especialmente cuando eres una mujer-lobo y hay que cumplir con la manada, en los profundos bosques de Nueva York. La manada de tu ex-novio licántropo, por cierto. Romance oscuro, violencia y erotismo, según las novelas de Kelley Armstrong “Women of the Otherworld”. NETFLIX.

La chica de al lado

NEW GIRL

Estados Unidos, 2011-2018. COMEDIA. 21-24 minutos. (7 temporadas, 146 episodios).

Inteligente y divertida sitcom, que convirtió a su protagonista Zoey Deschanel, como la alocada pero encantadora Jess, en fenómeno televisivo. En realidad, lo mejor no es su personaje principal, sino los delirantes amigos y colegas con quienes convive: una galería de caracteres a cual más ingenioso y malicioso, siempre liados en relaciones sentimentales de todo pelaje y condición. DISNEY+.

Más allá del videojuego

ARCANE

Estados Unidos, 2021, ANIMACIÓN FANTÁSTICA, 39-44 minutos. (1 temporada, 9 episodios).

Uno de los fenómenos de la animación para adultos actual, basado en el popular videojuego “League of Legends”, pero perfectamente digerible sin ser un jugón. Acción, fantasía y personajes complejos para una distopía steampunk con toque social. NETFLIX.

Chicas de Harlem

RUN THE WORLD

Estados Unidos, 2021, COMEDIA DRAMÁTICA, 30 minutos. (1 temporadas, 8 episodios).

Un grupo de amigas inseparables, negras, profesionales y con personalidad protagonizan esta respuesta afroamericana a “Sexo en Nueva York”. Sus creadores confiesan que es una serie para mujeres, pero de momento ningún hombre ha muerto por verla. STARZPLAY.

Enfants terribles

MISFITS

Reino Unidos, 2009-2013. SUPERHÉROES, 45 minutos. (5 temporadas, 37 episodios).

Inesperada serie británica de ciencia ficción y acción, con bastante mala baba y humor negro, que se adelantó a su tiempo con su grupo de adolescentes rebeldes con causa, convertidos en superhéroes renuentes y de poco fiar. AMAZON PRIME.

PELÍCULAS

BIG

TRECE TV. 12:40

Estados Unidos, 1988. La llorada Penny Marshall dirigió con gracia insuperable esta joya de la comedia fantástica ochentera, de inspiración clásica y moderna resolución. De cuando Tom Hanks era joven y adorable.

EL GRINCH

CANAL HOLLYWOOD. 20:15

Estados Unidos, Alemania, 2000. Quizá no sea la perfecta adaptación del cuento del Dr. Seuss, pero imposible no dejarse ganar por el encanto verdoso de Jim Carrey interpretando uno de nuestros personajes navideños favoritos.

DOCTOR ZHIVAGO

LA 2. 22:04

Italia, Reino Unido, Estados Unidos, 1965. David Lean triunfa en lo posible en la imposible tarea de adaptar la monumental novela de Pasternak. El resultado sigue siendo impresionante: el romántico sueño revolucionario convertido en trágica pesadilla.

BABADOOK

LA SEXTA. 01:15

Australia, Canadá, 2014. Si el Grinch te parece siniestro, espera a conocer al Babadook… Terrores infantiles, libros que cobran vida y cierto toque de sátira social para un pequeño clásico del terror moderno.