Twitter aplaude la reacción de una reportera tras quedarse en blanco en directo

La profesión de reportero es un riesgo constante, conexiones en directo sin opción al error. Máquinas de información y a veces hasta de improvisación. Pero cómo ha recordado una reportera de Telecinco, «también somos humanos». En el periodismo hay muchos pecados imperdonables, como la falta de ética, responsabilidad o veracidad, pero los tropiezos puntuales en la dicción o la forma de comunicación son gajes del oficio.

En el Informativo de anoche de Telecinco, presentado por Piqueras, la reportera Lara Escudero informaba desde un hospital de Huesca sobre el fallecimiento de un enfermo de covid que había solicitado un tratamiento con ozono. La reportera conectó en directo con Piqueras, quien la dio paso: “El paciente llevaba tiempo en la UCI y la familia solicitó que se le suministrara la ozonoterapia pero el centro se negó. Porque al parecer no existen evidencias científicas que avalen este tipo de terapias. Recurrieron a la justifica, un juez autorizó el tratamiento, pero...”.

La periodista se quedó en blanco, así de sencillo. El propio Pedro Piqueras le echaba un cable desde el plató para terminar con el mal rato de la reportera y cambiar a otra noticia. Lara en un gesto de humildad ha querido reconocer este lapsus sin recurrir a ninguna excusa técnica. Así lo ha explicado hoy en su cuenta de Twitter: «Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado “ahí”. A todos por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info». Además, en el tuit también insertaba el vídeo del momento.

Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos… — Lara Escudero (@Laraesku) January 3, 2022

Después de explicar lo que había sucedido, ha reconocido por qué ha decidido hacerlo público en lugar de dejarlo pasar: «Hay días y días, y hoy no ha sido el día. Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos. Mucho. Gracias a todos…».

La red social Twitter ha tardado muy poco en hacerse eco de la actitud de la reportera, aplaudiendo la normalidad con la que ha reaccionado a este contratiempo. Además muchos también han recordado los tiempos en los que este tipo de tropiezos se castigaban con una injusta dureza y se ridiculizaban durante días.

¿Y las horas echadas ese día? ¿Todos los rodajes y todas las horas a la espalda? ¡Felicítate por ellos! 👏🏽 porque el cuerpo a veces no responde a la perfección y eso es lo bonito de ser humano😉 — Laila Jiménez Moreno (@LailaJimenez) January 4, 2022

Por último, la propia Lara Escudero agradecía todas las muestreas de cariño recibidas por compañeros y anónimos que se han volcado con ella en las últimas horas. Además no ha dudado en hacer broma con lo sucedido: «Acabo de abrir Twitter y estoy en shock (más incluso que en el directo)»