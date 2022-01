Las 10 estrellas de televisión más ricas del mundo

Caprichoso el mundo de la televisión. Y más en el tema de los sueldos de sus estrellas, teniendo en cuenta que varios precedentes consiguieron hacer que trabajar para un proyecto de la pequeña pantalla sea igual de rentable o más que un papel en una película para salas. Así lo saben los directores y actores, además de que todo comenzó con varios actores de la serie “Friends” (tres de ellos en esta lista), que consiguieron igualar el sueldo de todos ellos a un millón de dólares por episodio en las últimas temporadas, lo que fue un hito en sí mismo.

Tal y como listan desde la publicación ceoworld.biz, estas son las 10 estrellas de la televisión en 2022 qué más ricos son y cuánto han cobrado por sus trabajos más recientes.

La actriz Jennifer Aniston FOTO: @jenniferaniston

Jennifer Aniston, valor neto: 300 millones de dólares.

La actriz de 52 años comenzó en 1990 en el mundo de la televisión, pero ya en el 93 daba el salto al cine y desde entonces ha ido simultaneando ambos medios. En 1994 le llegó su gran popularidad por el papel de Rachel Greene en “Friends”. “Uno de los personajes más queridos de la pantalla chica es el de Rachel Green. Inteligente, elegante y descarado, el personaje no solo recibió elogios generalizados, sino que también convirtió a Jennifer Aniston en una verdadera estrella”, explica la web especializada. Ya en 2007 se incorporó a la lista Forbes de los diez actores más adinerados y en la actualidad se estima que tiene un patrimonio neto de 300 millones de dólares.



Sofía Vergara, siempre espectacular



Sofia Vergara valor neto: 160 millones

Sofia Vergara es una actriz colombiano-estadounidense de 49 años. Su fama llegó como Gloria Pritchett en la popular comedia de ABC “Modern Family” en 2009, pero ya llevaba a cuestas trabajos en televisión desde 1991 y en el cine desde 2002 con “El gran lío”. Actualmente, es juez de “America’s Got Talent” y ha llegado a ganar 190 mil dólares por capítulo de la serie. En 2020 Forbes le asignaba ganancias de 43 millones de dólares en los últimos doce meses y se estima que tiene un patrimonio neto total aproximado de 160 millones de dólares.

Courtney Cox FOTO: La Razón HBO Max



Courteney Cox valor neto 150 millones de dólares.

Courtney, de 57 años, no se ha estado quieta desde que acabó “Friends”. Se hizo popular por su personaje “Monica” en Friends y enseguida enganchó con el de “Gale Weathers” en “Scream”. Cox también ha aparecido en otros programas como “Modern Family”. En los años siguientes ha actuado en películas como ‘Bedtime Stories’ (2008), ‘The Butler’s in Love’ (2008), ‘Scream 4′ (2011) y ‘Moter and Daughters’ (2016). También es directora y productora, su patrimonio neto es de $ 150 millones.



Mark Harmon en NCIS FOTO: AXN

Mark Harmon valor neto 90 millones de dólares

El actor de 70 años lleva toda la vida en ambas pantallas, pero muchos le recuerdan por llevar desde 2003 como el agente especial Jethro Gibbs en el famoso programa de televisión NCIS. Afortunadamente cambió su caffera como quarterback en UCLA en 1973 para dedicarse a la interpretación con su papel recurrente en “Ozzie’s Girls”. Su patrimonio neto actual a la fecha es de $ 90 millones.



La actriz Yeardley Smith FOTO: La Razón Internet

Yeardley Smith valor neto 85 millones de dólares

Yeardley Smith es una actriz de doblaje, comediante y pintora que es más popular por la serie animada “Los Simpson”. Nacida y criada en Francia, Smith prestó su voz a Lisa Simpson y obtuvo enormes elogios por la misma. Tiene 57 años y lleva en televisión desde 1987 y ha participado en “The big bang Theory”, en 10 vídeojuegos de la familia amarilla y películas como “Mejor imposible”. Hoy su patrimonio neto es de 85 millones de dólares.



Julie Kavner FOTO: La Razón Internet

Julie Kavner valor neto 85 millones de dólares

Julie Kavner es uno de esos actores que alberga una multitud de talentos. La actriz de 71 años es conocida por prestar su voz al personaje de Marge Simpson lo que hizo que su popularidad se disparara. Aparte de esto, también ha recibido premios por su interpretación en la serie de comedia “Rhoda”. Ha hecho más de 15 películas y lleva en televisión con proyectos desde 1974. Su patrimonio neto actual es de alrededor de $ 85 millones.



Dan Castellaneta FOTO: La Razón Internet

Dan Castellaneta valor neto 85 millones de dólares

”Los Simpson” es uno de esos programas que ha ganado estatus de culto a lo largo de los años. Uno de los personajes populares del programa no es otro que Homer Simpson. Con la voz de Dan Castellaneta, de 64 años, se informó recientemente que el actor gana alrededor de 300,000 dólares por episodio, lo que hace que su patrimonio neto sea de alrededor de 85 millones de dólares.





Nancy Cartwright FOTO: La Razón Internet

Nancy Cartwright valor neto 80 millones de dólares

Nancy Cartwright, de 64 años, es mejor recordada por su papel de “Bart Simpson”. Nancy, una popular comediante y locutora, ganó popularidad de la noche a la mañana por su papel de larga duración. En el cine sus apariciones son esporádicas al igual que en televisión, con apariciones únicas en “El príncipe de Bel Air” o “24″. Hoy su patrimonio neto se estima en alrededor de 80 millones de dólares.





Jim Parsons, Sheldon en «The ig Bang Theory» posa con su galardon

Jim Parsons valor neto 80 millones de dólares

“The Big Bang Theory” ha sido la sitcom de moda en los últimos años. Parson, que interpreta el papel de Sheldon Cooper, gana alrededor de $ 26,5 millones por episodio y se cuenta entre las estrellas de televisión más ricas de la actualidad con un valor neto de 80 millones de dólares.





Matt LeBlanc FOTO: La Razón Internet

Matt LeBlanc valor 80 millones de dólares

Todos caímos rendidos ante Matt LeBlanc y su “Joey Tribbiani” en “Friends”. El programa no solo convirtió a Matt LeBlanc en una estrella, sino que también le valió fama y popularidad mundial. Su patrimonio neto actual a partir de hoy es de alrededor de 80 millones de dólares.