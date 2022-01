«Express», el secuestro de la zona de confort

A la salvaje competencia entre plataformas se suma una nueva participante. Starzplay se estrena en el mundo de la producción de series en España, de la mano de Mediapro, para ofrecer «Express», una superproducción protagonizada por Maggie Civantos y cuyo rodaje terminaba el pasado verano con muy buenas sensaciones. Se estrena el 16 de enero. Como su propio nombre insinúa, la serie narra el drama que significan los secuestros exprés, un tipo de delito del que la protagonista, que es negociadora en la Policía, ha sido víctima años atrás.

El personaje de Bárbara es un cóctel explosivo. Es una madre sicóloga, separada pero que sigue manteniendo una extraña relación con su expareja y que arrastra muchos traumas de su pasado. Una gran cantidad de recursos que pueden facilitar la interpretación o complicarla aún más. Maggie se deshace de su memorable papel en «Vis a vis» para encarnar a Bárbara: «He salido completamente de mi zona de confort. De hecho, me he exprimido tanto que llegué a perder siete kilos durante el rodaje». Además, su personaje asistirá a terapia para desnudar sus mayores secretos, algo que ayuda a los espectadores y a la propia actriz a conectar con Bárbara.

Su compañero sentimental en la ficción está encarnado por el actor argentino Esteban Meloni, quien trabaja por primera vez en España. «Al principio estaba muy nervioso por cómo sería trabajar aquí y en una producción tan grande como esta. Pero enseguida te das cuenta de que en todos los lugares es lo mismo, la magia consiste en conectar con tus compañeros de reparto y con Maggie fue muy fácil». «Trabajar con ella ha sido una bendición. Ya la conocía de ‘Vis a vis’, pero aun así me ha sorprendido todo lo que he aprendido », añade Esteban. Maggie corrobora esta agradable experiencia: «Ha habido una gran química, no siempre hablas el mismo lenguaje que el otro actor. Además, en este caso pudimos ensayar durante un mes entero».

El guionista y creador de la serie Iván Escobar vuelve a trabajar con Maggie, tras coincidir en «Vis a vis», y confirma que «desde que nos llegó la idea vi que estaba hecha a medida para Maggie». Definen como «un lujo» trabajar con Starzplay.

Bárbara, decepcionada con el departamento de policía en el que trabaja, se buscará la vida por su cuenta y montará un singular equipo antisecuestros, bajo el abrigo de una misteriosa empresa de seguros. Bernardo Flores, Loreto Mauleón (premiada por «Patria»), Vicente Romero y Omar Banana, interpretan a los miembros de este equipo. La consagrada actriz Kiti Manver, que formará parte de la nueva temporada de «Cuéntame», es la que maneja los hilos de las operaciones.