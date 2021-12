Polémica con Risto Mejide: compra 20 test de antígenos

Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha acudido a “Todo es mentira” para abordar el tema del desabastecimiento de test de antígenos en las farmacias. Risto Mejide, que ha reconocido comprar hasta 20 unidades de la prueba, ha sido reprendido por González.

“¿Hay o no hay? Unos hemos ido a comprar y también hemos ido a preguntar, y no hay. ¿En qué quedamos?”, señalaba el presentador de “Todo es mentira”. “Efectivamente, en algunas farmacias puede haber temporalmente desabastecimiento de test, pero en la mayoría de las farmacias de la Comunidad de Madrid, a día de hoy, tenemos test. ¿Qué ocurre? Que hay algunos laboratorios que no nos suministran hoy, pero que lo pueden suministrar mañana, el sábado o el lunes”, aclararía el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

“Me están diciendo que tienen previsto que, como mínimo, cada farmacia de la Comunidad de Madrid reciba 20 test de antígenos. Si eso lo multiplicamos por las 2.910 farmacias de la Comunidad de Madrid, quiere decir que vamos a tener abastecido, por ahora, el mercado de los test”, continuaba.

“Yo hoy he comprado veinte”, reconocía Mejide. Una confesión que no ha gustado al presidente de los farmacéuticos. “Pero Risto, eso se llama posición de dominio, es que has dejado la farmacia desabastecida para todos los demás”.

Risto Mejide ha querido salir de esta embarazosa situación señalando que solo sigue “las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que nos dicen que es mejor hacer test de antígenos antes de las fiestas de Navidad. Yo quiero proveer a mi familia, y como son varios, darles a cada uno un test”, expuso.

El presidente del Consejo de Farmacéuticos ha instado a tener “paciencia” y “no acudir todos en bloque a la farmacia”.