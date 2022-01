Miguel Ángel Muñoz da el sí a «UPA Next»

A mediados de diciembre, en el Atresplayer Day, se presentaron todas las novedades de la plataforma de Atresmedia para el año 2022. Un montón de producciones originales que engrosan el ya amplio catálogo de Atresplayer Premium. Entre estos estrenos se encuentra el esperado «reboot» de «Un Paso Adelanto», la mítica serie de Antena 3 que conquistó a toda una generación entre 2002 y 2005.

Anoche Miguel Ángel Muñoz estuvo en laSexta Noche para dar algún detalle más de este esperado estreno, pero aclaró de que no se trata de un regreso como tal. «UPA Next» no es la continuación de ‘Un Paso Adelante’, sino una nueva serie nostálgica e inspirada en la que hicimos nosotros». «Creo que es el momento de que participe gente joven con mucho más talento del que teníamos nosotros», confirma el actor.

Muñoz, que está en plena promoción de la película «100 días con La Tata», también desveló que estará en la serie, aunque solo sea en forma de cameo: «Ha habido ya una conversación, pero me tienen que contar mejor de qué va. Si la trama y el personaje me interesan estaré, y si no también, aunque solo sea en capítulo».

El intérprete también tuvo tiempo para recordar su paso por la mítica serie, recordando la nula formación en danza que tenía cuando hizo el casting y toda la preparación que necesitó. También hizo memoria para rescatar su breve carrera como cantante en solitario, con su único hit «Morenita».