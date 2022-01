“El juego del calamar” vuelve a hacer historia

No se cansa la actualidad del material que le provee la serie coreana del año, “El juego del camalar”. Tras haber exprimido su merchandising, todas las variables económicas posibles, subtramas, fallos y segundas partes, parece que hasta la próxima llegada de la ya anunciada segunda temporada a Netflix no habrá nada nuevo. Error. Ahora la serie que dirigió y escribió Hwang Dong-hyuk acaba de entrar en la historia de la ficción televisada al ser la primera serie no inglesa y la primera coreana en obtener una nominación a los Premios del Sindicato de Actores (SAG).

“Al escuchar la nominación hoy, creo que tiene que ser el momento más feliz desde que creamos Squid Game . El hecho de que no solo uno o dos actores principales fueron reconocidos, sino que todo el elenco fue nominado como el mejor conjunto. Me da una gran alegría como director, que ha elegido y creado la serie, el hecho de haber sido nominado”, dijo el director y escritor Hwang Dong-hyuk. Y es que han sido cuatro las nominaciones recibidas por la serie de Netflix. La de mejor reparto de serie dramática se codeará con “El cuento de la criada”, “The Morning Show”, “Succession” y “Yellowstone”.

Las estrellas de “El juego del calamar”, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, también obtuvieron nominaciones individuales para actor y actriz en una serie dramática, respectivamente. Durante el fin de semana, la estrella de “Squid Game” O Yeong-Su se convirtió en el primer actor coreano en ganar un Globo de Oro por su interpretación del concursante enfermo Oh Il-nam.

En cuanto a la rumoreada segunda temporada, Hwang explicó recogido por “Deadline”, “quiero hacer una próxima temporada y estoy muy seguro de que se convierta en eso. Pero aún no se ha decidido oficialmente, por lo que aún es un poco pronto para discutirlo. Una vez que se vuelva más oficial, debería poder comunicarme con ustedes y solo les diré que estamos tratando en una dirección muy positiva”.

Los principales nominados a películas de este año son “House of Gucci” y “The Power of the Dog”, con tres nominaciones cada una, mientras que las series de televisión “Ted Lasso” y “Succession” están empatadas en cinco.

Los números de la serie

Desde su estreno por sorpresa en septiembre de 2021 ya apuntaba maneras cuando “El juego del calamar” batió todos los récords de visionado. En tan solo 17 días la serie de nueve episodios se convirtió en el debut de la serie de Netflix, acumulando finalmente más de 3 mil millones de minutos transmitidos y llegando a más de 142 millones de hogares según Nielsen.