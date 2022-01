Nuria Roca contra los haters: “Me estoy encendiendo, Juan”

Y en un memonto de la tarde llegó “El amargao” que presenta cada semana Juan del Val en “La Roca”. Esa sección dónde se repasan las críticas que recibe semanalmente Nuria Roca de parte de sus seguidores y detractores; muchos de ambos. En esta ocasión tiene que ver con una foto que publicó la presentadora en su cuenta de Instagram “sin maquillar”.

“Qué guapa eres”, comenzó diciéndole su marido, a lo que ella contestó con un “gracias, Juan del Val”. Pero de tan guapa que es, “a la gente le parece increíble que seas tan guapa”. Se refiere a la foto que compartió Roca preparando el sábado el programa del domingo. “…sin filtros, sin maquillaje, sin peinarme… pero con todo el día por delante para preparar la mejor Roca de mañana!!!”, decía en la publicación.

“La gente no te creyó. Tres ejemplos. Sin maquillaje dice...jajaja”, escribió un comentario. Otra escribió: “Sí que vas maquillada Nuria... qué tontería mentir en eso”. “Pero, ¿qué necesidad tengo yo de mentir?”, se preguntó sorprendida la periodista, que aseguró que le bastaba “con no poner nada ya está”. Y aseguró medio en broma: “Me estoy encendiendo Juan”.

El último ejemplo la tachaba de “Pinocho”. Al final y gracias a su marido reconoció que las pestañas que llevan “no son mías. Lo he dicho muchas veces, son pagadas. Me las voy poniendo cada cuatro semanas”. También confesó que “estaba en un lugar en el que la luz me favorecía”. Y respecto al look que llevó a la vuelta de sus vacaciones con una camisa oversize tuvo que responder a una tuitera que la calificó de “payasa”. “Homre tampoco hace falta llamarme payasa”, dijo ella quitándole importancia