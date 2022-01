“Un delito gravísimo”: Juan del Val, víctima de una noticia propia de “clickbait” en la que se le acusa de maltrato a su mujer

Después del positivo en covid de Nuria Roca, por el que Juan del Val tuvo que sustituirle en el programa del domingo en laSexta “La Roca” se sentaron en la tertulia de “El Hormiguero 3.0” de Antena 3. Tras la entrevista de Pablo Motos a Edurne llegó la hora del debate junto a Tamara Falcó y Cristina Pardo.

“Si tú eres famoso, ahora mismo eres la diana de todas las webs, de toda la gente que quiere conseguir visitas o un poco de fama a través tuyo, sin merecerlo. Pero hay cosas que se pasan de la raya y hoy a Juan le ha pasado una”, comenzaba Pablo Motos la conversación.

Reflexión

“Jamás en mi vida me he quejado de una crítica o un titular, pero después de encontrarme ‘Juan del Val cerca del maltrato a Nuria Roca en directo’ publicado en ‘Miraloquehizo.es’”...“Yo creo que ahí los medios han de hacer una reflexión sobre esto que se llama ‘clickbait’ o como sea, que tienes que pinchar para que la gente dé visitas. Pero hay que poner límite a esto. Puede haber titulares más o menos graciosos, más o menos ofensivos, incluso insultos dentro de un titular, pero estamos hablando de acusar de un delito. De un delito gravísimo”, mantuvo.

También la foto

“Entonces, me parece que, por el hecho de que alguien pinche y quiera tener notoriedad... Es un portal chileno que quiere tener notoriedad en España y hacen titulares, que hoy me ha tocado a mí, de este tipo porque quieren posicionarse en un titular. El dueño de este portal se llama Gustavo Asal, tiene una cofundadora que se llama Tamara Prado Ugarte y la que ha redactado el titular y la noticia se llama Silvina Gómez. Me parece que es interesante decir que esto no puede ser. También es verdad que, todo esto de los titulares y de tener la necesidad de que tengas que clicar para cualquier noticia, sinceramente la gente que se toma el periodismo en serio debería protestar, porque esto es la muerte del periodismo. Pero esto ya, raya ya en el horror”, comentaba.

Juan del Val habla claro sobre el clickbait: “Esto es la muerte del periodismo” #EdurneEH pic.twitter.com/3lt0u5WlFG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022

Tamara Falcó que se mostraba contraria a darles visibilidad ponía énfasis a la foto elegida. “Estaba concentrada también en la foto con la que te sacan. Yo este tipo de cosas...”. “Muchas veces me he quejado por un titular y los propios periodistas me dicen que no lo han elegido ellos, que lo hacen los directores para que hagan clic en la noticia”.