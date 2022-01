Edurne desvela su afición más curiosa en ‘El Hormiguero’: “Con la tontería, tengo como 650″

La cantante Edurne acudía al programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″ para presentar su nuevo disco “Catarsis Deluxe”. El nuevo álbum de Edurne es una reedición de su trabajo, ‘Catarsis’, y además de las canciones originales incluye seis nuevos temas. “Queríamos hacer una reedición con temas diferentes. Hay temas que he ido sacando, pero no estaban incluidos en el disco original, y la verdad que estoy muy contenta con el recibimiento, porque la gente lo ha acogido con un cariño que estoy feliz de la vida”, afirmaba la cantante sobre su último disco a Pablo Motos.

Le preguntó quiénes son sus personas de confianza y la cantante no tuvo dudas: “Tengo un equipo maravilloso, pero es verdad que a mí me gusta también valorar ciertas opiniones, como por ejemplo la de mis padres . A David también le pregunto mucho, que él tiene mucho sentido de la música y tiene muy buen gusto”, admitía Edurne.

Dentro de la lista de curiosidades, contó Edurne que fue jugando a Fornite cómo le contó a un amigo que estaba embarazada y desveló una de sus pasiones que se la ha ido un poco de las manos ya en la sección de Trancas y Barrancas. Se trata de los Funkos. " Esto es una faceta que no había sacado a la luz todavía, quizá porque no se me había ido tanto la cabeza como hasta ahora. Yo no empecé comprando estos muñecos, todo es culpa de mis amigos, que me los empezaron a regalar. Entonces vi cuatro o cinco juntos y dije ‘ostras, qué guay’, y como hay Funkos de todo, pues a mí se me fue la cabeza y así con la tontería tengo como 650 Funkos”, relataba.

La madrileña dijo que tenía entre la colección el de David de Gea, su hija Yanay y el de ella misma. Pablo Motos no quiso que se fuera del programa sin regalarle uno suyo.