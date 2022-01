Sigue el culebrón de Celia Villalobos: “Se me había olvidado que con Pablo Iglesias no se puede bromear”

Cuatro y el programa que presenta Risto Mejide, “Todo es mentira” sigue sacándole rédito a las opiniones vertidas por Celia Villalobos esta semana sobre Pablo Iglesias. Si primero era ella la que se mofaba de su cambio físico y le preguntaba irónicamente por sus hijos y su mujer y luego llegaba la respuesta de Iglesias que consideraba que “esta señora solo puede dar lástima”, ahora ha llegado el remate cuando Mejide ha conectado en directo vía teléfono con el presentador para contestar de nuevo.

Pablo Iglesias se hizo eco de la indignación de las redes sociales cuando se compartieron las palabras que le dedicó Celia Villalobos para contestar al hecho de que Iglesias haya protestado “porque a algunos les moleste que siga opinando, algo que él criticó en 2015″. Así la que fue ex ministra le espetó en directo: Pablo, estás mucho más guapo desde que estás en tu casita”, y sin ser consciente de la que estaba liando continuó: ¿cómo están los niños? ¿Están bien los niños?”.

“Esta señora solo puede dar lástima”, comenzó diciendo Iglesias que quiso aclarar que el problema estaba más allá: “Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos”, en clara referencia a Mediaset, Cuatro y el programa de la cadena. También lanzó sus dardos contra los responsables detrás de las cámaras: “No mires el juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa”, siguió escribiendo en Twitter aludiendo a la responsabilidad de Risto Mejide.

Este miércoles Risto Mejide se ponía en contacto con Villalobos, y le preguntaba cómo se encuentra tras la polémica, a lo que la política respondía que se encontraba “bien, pero un poco perpleja”. Cuando el presentador le insistía en la razón de esa perplejidad, Villalobos explicaba que “se ha visto claramente que estaba gastando una broma a Pablo Iglesias, se me había olvidado que con Pablo Iglesias no se puede bromear”.

Villalobos quiso explicar que no entendía que se enfadara cuando se habla de sus hijos, “cuando él dijo, como dije yo, que cuando dejé la política me iba a dedicar a cuidar nietos, el dijo que se iba a dedicar a cuidar a sus hijos”. Matizó que le parecía “positivo”, pero que “parece ser qu eno le gustan las bromas. Así que lo siento en el alma que se lo haya tomado tan mal”.

“¿Te estás disculpando?”, quiso saber Risto sobre las palabras de Villalobos. “No”, contestó ella y añadió que seguía perpleja, “porque me había olvidado que hay determinadas personas que son intocables, no se puede hablar de ellas, no se puede criticar”. También quiso aclarar que le parecía que Iglesias había hecho “una cosa que sabe hacer muy bien: desviar la atención del fondo de la cuestión que era que ponía a parir a todos los que hablamos, incluídos los ex presidentes del Gobierno, cuando se van de la política y siguen hablando, los ponía a parir, y es lo que ha hecho él”.

Según Villalobos Iglesias quería hablar de intervención para “evitar hablar del verdadero problema que es que Pablo Iglesias , una vez más, incumple su palabra”.