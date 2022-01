Pablo Iglesias contesta a Celia Villalobos: “Esta señora sólo puede dar lástima”

Tras el revuelo armado por la mofa de Celia Villalobos contra Pablo Iglesias a costa de sus opiniones, su dentadura y tras incluir a los hijos del ex líder de Podemos y su mujer, ahora ha sido el ex vicepresidente el que ha querido opinar sobre la intervención de la ex vicepresidenta del Congreso en el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, “Todo es mentira”.

Pablo Iglesias se hizo eco de la indignación de las redes sociales cuando se compartieron las palabras que le dedicó Celia Villalobos para contestar al hecho de que Iglesias haya protestado “porque a algunos les moleste que siga opinando, algo que él criticó en 2015″. Así la que fue ex ministra le espetó en directo: Pablo, estás mucho más guapo desde que estás en tu casita”, y sin ser consciente de la que estaba liando continuó: ¿cómo están los niños? ¿Están bien los niños?”.

“Esta señora solo puede dar lástima”, comenzó diciendo Iglesias que quiso aclarar que el problema estaba más allá: “Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos”, en clara referencia a Mediaset, Cuatro y el programa de la cadena.

También lanzó sus dardos contra los responsables detrás de las cámaras: “No mires el juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa”, siguió escribiendo en Twitter aludiendo a la responsabilidad de Risto Mejide.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos y coordinador General de la formación Morada en Castilla y León, también quiso expresar su indignación por las palabras de Villalobos: “Lo de Celia Villalobos señalando a los hijos de Pablo Iglesias y burlándose de su físico en el programa de Risto es una infamia difícil de calificar con palabras. Lo peor, es que encima se le ríe la gracia en directo. Simplemente deleznable”.