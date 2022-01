La imprevisible Candela Peña se hace con “La Resistencia”, “Maricones, tengo la boca como una alpargatita”

En este juego de la oca que se ha convertido presentar “La Resistencia” de Movistar Plus por la baja de David Broncano por covid, le tocó el turno a Candela Peña, “Maricones, tengo la boca como una alpargatita. Estoy muy nerviosa. No me habéis dado ni un regalo, ¡qué rancias! He dicho que venía aunque soy actriz, pero no presentadora, ni cómica, ni nada, pero la cosa es pasar un buen rato hoy, ¿no?”, comentaba nada más entrar en escena.

Y eso era exactamente lo que hacía, porque el programa se hace en Teatro Príncipe, junto a la Gran Vía en Madrid.

Dio cuenta de que se había vestido de “súper presentadora” y dio paso a Ricardo y Grison, que fue quien presentó el primer programa. La primera sustitución de Broncano. Jorge Ponce se encargaría de la segunda. Y como el propio Grison señaló, “por fin había una mujer presentando un late night”.

Una noche única bajo la imprevisibilidad de Candela Peña y con una anécdota que afectó a Grison, ya que Ricardo leyó una nota que le había hecho llegar alguien del público y ponía: ”Cuando era pequeña iba a lenguaje musical y escribí ‘Marcos es tonto’ con boli permanente. Y cuando lo quise borrar no se iba y resulta que el profesor Marcos era Grison”.

Candela se hace la esthéticien de @AngelusApatrida con unos sencillos tips para todos los públicos.



Al escucharlo Grison la buscó entre el público, y la reconoció. “Qué mala eras tú, esta era un diablo”. Candela preguntó cómo era de profesor y la ex alumna contó: “Nos portábamos un poco mal, la verdad. Pero él tenía poca paciencia”, dijo y Grison asumió.

Candela dejó momentos divertidísimos, entre otros cuando lanzó los consejos de estética y peluquería con los invitados de Angelus Apátrida, la banda española de thrash metal procedente de Albacete.