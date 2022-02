Estos son los 10 actores famosos que nunca han hecho televisión

La inmersión de actores y directores de cine en el mundo de la televisión ya es un hecho desde hace años. La mayoría de los actores tienden a favorecer a uno sobre el otro cuando se trata de papeles de cine o televisión, pero algunas estrellas han empezado a simultanear sin tener en cuenta el medio, ya que las plataformas destinan mucho dinero a conseguir atraer a lo más granado de la dirección e interpretación. Sin embargo, un grupo de actores y actrices aún se resisten a participar en proyectos televisivos, y eso que podría ser una manera de ampliar sus carteras y opciones profesionales.

Hay dos tipos de actores en estos casos, unos comienzan en la pequeña pantalla y con el éxito ya consolidado dan el salto a la pantalla grande. Esta es una selección de 10 actores, que a pesar de un gran talento y fama o no han querido o no se han sentido tentados por proyectos televisivos... aún.

Willem Dafoe

Willem Dafoe en su única aparición televisiva en 1986 FOTO: La Razón IMDB

Willem Dafoe lleva 30 años en el mundo del cine y ha tocado todos los palos en la gran pantalla. Suyos son los éxitos en películas como “John Wick”, “The Boondock Saints”, “La última tentación de Cristo”, “Platoon” o “Nacido el 4 de julio”. Con más de 100 películas a sus espaldas, la pequeña pantalla sólo pudo contar con él en un episodio de la serie de televisión “El autoestopista” en 1986.

Tom Cruise

Tom Cruise en el programa de Graham Norton en la BBC FOTO: DPA vía Europa Press

Tom Cruise saltó a la fama con su papel decisivo en “Risky Business” (1983) ,y tres años más tarde se encumbró con “Top Gun” (1986). En la actualidad su fama sigue vigente gracias a la franquicia “Mission Impossible”, desde su comienzo en 1996, y las dos películas de “Jack Reacher”, consolidándose como estrella del cine de acción

Su trabajo le ha granjeado convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo, y quizá por ello nunca ha protagonizado una serie de televisión, parte de sus apariciones en programas de entrevistas como los late night de Jay Leno y compañía.

Scarlett Johansson

FILE PHOTO: Scarlett Johansson poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Mike Blake/File Photo FOTO: Mike Blake REUTERS

Johansson hizo su debut actoral a los 9 años en 1994 en “North” y obtuvo su primer papel principal en 1996 con “Manny & Lo”. Su fama se acrecentó recientemente con su ingreso en el universo Marvel con el papel de Natasha Romanoff (La viuda negra).

También se la ha podido ver en el mundo del doblaje con papeles protagonistas como “Canta” e “Isle Of Dogs” . Solo tiene unas pocas apariciones en televisión al comienzo de su carrera, limitadas a pequeños papeles, aunque es cierto que ha presentado “Saturday Night Live”.

Christian Bale

El actor en una de sus películas para Televisión FOTO: La Razón IMDB

Christian Bale comenzó su carrera en “El imperio del sol” de Steven Spielberg en 1987 y se encumbró con su papel protagónico en “American Psycho”, En la actualidad encarnó a Batman y Bruce Wayne en la trilogía de Christopher Nolan.

Pero hay que tener en cuenta que en sus comienzos, hizo hasta cinco apariciones en televisión, cuatro de las cuales fueron en películas para la pequeña pantalla, por lo que técnicamente, es cine. “Anastasia: The Mystery of Anna” (1986), “Heart of the Country” (1987), “Treasure Island” (1990) “A Murder of Quality” (1991) y “Mary, Mother of Jesus” (1999).

Robert Pattinson

Pattinson en "Dark Kingdom: The Dragon King" FOTO: La Razón IMDB

Comenzando su carrera en el cine como Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego”, Robert Pattinson obtuvo rápidamente un papel principal en la serie “Crepúsculo” como Edward Cullen. Aunque protagonizó películas independientes durante algunos años, en la actualidad volvió al candelero en 2019 con “The Lighthouse”. El éxito de este año para el actor será el estreno como Bruce Wayne en “The Batman” en marzo de 2022.

Tiene solo tres créditos en la pequeña pantalla, todos películas de televisión al comienzo de su carrera. “Dark Kingdom: The Dragon King” (2004), “The Haunted Airman” (2006) y “The Bad Mother’s Handbook” (2007).

Joaquin Phoenix

Phoenix en "Se ha escrito un Crimen" FOTO: La Razón IMDB

Joaquin Phoenix lleva décadas ligado al cine desde que comenzó de niño en la década de 1980 (SpaceCamp (1986) y apareció en algunas series de televisión en pequeños papeles durante la década de 1980 incluyendo “Se ha escrito un crimen”.

Más adelante en la década, consiguió sus primeros papeles en el cine. Phoenix continuó con el cine a partir de entonces, saltando a la fama con “To Die For” de 1995 y “Gladiator” de 2000 . Tras su éxito cinematográfico no ha vuelto a la pequeña pantalla. Su última aparición en televisión fue en 1989.

Natalie Portman

Natalie Portman en "Barrio Sésamo" FOTO: La Razón Sesame Street

Natalie Portman comenzó su carrera en la industria del cine, ganando reconocimiento mundial por su papel de Padmé Amidala en la trilogía de la precuela de “Star Wars” . Continuó su carrera después de la trilogía, protagonizando películas como “V de Vendetta” y “Cisne negro”, antes de unirse al MCU como Jane Foster.

Durante sus papeles en el cine, apareció en algunos programas de televisión en un cameo como ella misma, como en “Barrio sésamo”, pero solo ha interpretado a un personaje dos veces. Recientemente ha vuelto al medio con “What If...”.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal protagoniza la primera película de Paul Dano, "Lo que arde con el fuego" FOTO: Imdb Imdb

Jake Gyllenhaal comenzó pronto en el cine y tuvi papeles pequeños antes de su debú exitoso en la cinta “Donnie Darko” de 2001 junto a su hermana, Maggie Gyllenhaal. Algunas de sus apariciones estelares en el cine “Spider-Man: Far From Home”, “Nightcrawler” y “Southpaw”.

Sin embargo y pese a conocer la industria perfectamente, y quizá también por eso, nunca ha aparecido en televisión. Quizá su familia, del mundo de la gran pantalla, lo considerase un medio menor. Sin embargo eso cambiará, puesto que el actor protagoniza y produce una adaptación limitada de HBO del éxito de ventas del “New York Times” “The Son”.

Angelina Jolie

Angelina Jolie en "True Women" para televisión FOTO: La Razón IMDB

Angelina Jolie comenzó su carrera como actriz en 1993, ganando notoriedad por su papel en la película “Girl, Interrupted” de 1999″. También ganó notoriedad por su interpretación del personaje principal en “Lara Croft: Tomb Raider” del 2001 . Además, Jolie ha tenido varias apariciones en películas, incluyendo “Maleficent”, “Eternals”, “Wanted”, “The Tourist” y “Salt” .

Jolie también ha probado suerte en la dirección y producción y en doblaje de personajes. En televisión ha aparecido cuatro veces, tres de ellas en películas para televisión-

Nicolas Cage

"The Best of Times" es un episodio piloto de televisión de 1981 dirigido por Don Mischer que nunca se retomó como serie. FOTO: La Razón IMDB

Nicolas Cage es quizá uno de los actores más prolíficos en la actualidad. Cage comenzó a actuar en 1982 en " Fast Times at Ridgemont High”, junto a Sean Penn y obtuvo papeles más destacados a medida que pasaban los años. Cage ganó varios premios por su papel protagónico en la película “Leaving Las Vega”s de 1995 . Sus películas más famosas incluyen “National Treasure”, “Next”, “Ghost Rider” y “World Trade Center”.

Pero el carismático actor jamás ha aparecido en televisión salvo en “The Best of Times”, un episodio piloto de televisión de 1981 dirigido por Don Mischer que nunca se retomó como serie.