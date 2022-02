El curioso motivo por el que Jiménez Losantos dice no a “Mask Singer 3″

El comunicador Federico Jiménez Losantos no estará en la tercera edición de ‘Mask Singer’, que prepara ya Antena 3, después del éxito cosechado con las dos primeras. Según ha desvelado el propio periodista ha descartado la oferta de formar parte del programa de Atresmedia «A mí me llamaron para ‘Mask Singer’», ha asegurado en ‘Es la mañana de Federico’. Acompañado por Alaska, que se sumaba rápido con un: «Me hubiera encantado. Me vuelve loca… Bueno, si lo estás contando es que no lo has hecho».

Federico Jiménez Losantos FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Jiménez Losantos continuó: «Fue Esperanza Aguirre, tuvo éxito, y pensaron en probar con otro liberal. Me llamaron el otro día y dije que no, por dios». Contó que el motivo por el que rechazó la propuesta fue por su miedo escénico, que le impediría disfrutar: «Si es por cantar, te aseguro que me manejaría… Pero no».

Nuevos investigadores

Así zanjó el tema Jiménez Losantos. Los participantes de “Mask Singer” son el gran misterio del programa con rigurosos contratos de confidencialidad. Es la gran marca del formato. Lo que sí han adelantado, con gran sorpresa es que para la siguiente edición serán Mónica Naranjo y Ana Obregón, junto a Los Javis, los investigadores que tendrán que adivinar quiénes se encuentran debajo de las máscaras. De esta manera, cogen el relevo a José mota y Paz Vega y se sumarán a Javier Calvo y Javier Ambrosi.