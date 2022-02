«The Responder», un policía al que no le falta calle

Ahora todos los héroes van al psicólogo. La terapia se ha convertido en el nuevo recurso de los guionistas para desnudar la personalidad de los protagonistas desde el primer capítulo, mostrando sus traumas, complejos y miedos. Ahora ya no se lleva el personaje misterioso y oscuro del que poco parece saberse y cuya incertidumbre convierte en magia. Ahora hasta James Bond es transparente y comunicativo.

Así es también «The Responder» la nueva serie de estreno en Movistar+, ya disponible. Martin Freeman, conocido por la saga El Hobbit y míticas series como «Fargo» o «Sherlock». De hecho, parece que resolver crímenes ahora es lo suyo, pero en «The Responder» hace de otro tipo de policía, el poli bueno pero que prefiere ir de malo.

La salud mental juega un papel fundamental en el desarrollo del personaje. Todos conocen el tormento que está pasando y sus compañeros de comisaría proyectan los prejuicios clásicos sobre la salud mental. Algunos le tratan con condescendencia y otros con desconfianza.

Pero no es un policía cualquiera, patrulla en el turno de noche, tratando con gente que a nadie importa. Chris, al que todos califican de “borde” aplica lecciones de su terapia a la gente de la calle de Liverpool, drogadictos y camellos. En casa las cosas no son fáciles tampoco para él, su mujer le acusa de que le nota distante, su madre está enferma y de su padre poco se sabe. Pero su relación paternal parece el foco de todos sus problemas de autocontrol que le han llevado a terapia. Los ataques de ira le recuerdan al «monstruo» de su padre. Su mayor miedo, convertirse en él. Mientras, su hija no es capaz de dormir si él no está en casa, complicado turno laboral multiplicará sus problemas, no solo en la calle.

A pesar de su participación en «El Hobbit» o «Sherlock», nada queda de esos entrañables personajes, ni siquiera su voz de doblaje. Ahora interpreta a un personaje encerrado en sí mismo que rechaza cualquier tipo de ayuda y que es tan frío que es caspaz de hablar hasta con un cadáver y comerse su cena. Cero Mr. Wonderfull.