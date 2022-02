María Peláe gana la 12ª gala de “Tu cara me suena”

Se acerca la Gran Final de la novena edición de ‘Tu cara me suena’ y los concursantes no están dispuestos a arrojar la toalla: los nueve protagonistas ha vuelto a poner toda la carne en el asador para poder lograr la máxima puntuación y, así, escalar en el ranking final para poder colarse en la última gala donde se decidirá quién ha sido el mejor imitador de la edición.

Cabe destacar, como ya ha sido testigos los espectadores, que no ha sido la noche de Los Morancos: César ha tenido algún que otro problemilla con la letra y ambos han acabado pidiendo el 4 al jurado. Como ya ha ocurrido en anteriores galas, el público tiene la última palabra y esta vez ha vuelto a dictar sentencia, otorgando su segunda victoria a María Peláe y su mágico ‘Voilà’. A la concursante malagueña tan solo le ha bastado un foco para iluminar con su luz propia el plató erizar la piel a todos en la piel de una maravillosa Barbara Pravi.

Sin embargo, si por la votación del jurado fuera, la victoria hubiera sido de Nia y su potente Beyoncé con 46 puntos frente a 41 de María, pero al final de la gala, el 12 de público ha recaído sobre María y, aunque ambas han acabado empatadas a 23 puntos después de que Nia hubiera recibido 11 puntos, la última palabra siempre la tiene el público, proclamándola como ganadora de la noche.

Muy emocionada con el premio en la mano, María ha destacado el trabajo de todos sus compañeros, y ha decidido donar sus 3.000 euros a FELGTDBI+: “En momentos de discurso de odio, es bueno tener a alguien que te apoye”.

Así ha sido la gala 12 de ‘Tu cara me suena’

David Fernández ha tenido el honor de abrir la duodécima gala y lo ha hecho por todo lo alto: ha montado una gran fiesta en la piel de David Summers, de los Hombres G, y ha puesto a bailar a todos los presentes. Con esta actuación, David ha querido ‘enterrar’ su caótica imitación de Paco Pil la gala anterior y ha sorprendido con ‘Voy a pasármelo bien’. ¡Y vaya si lo ha hecho!

El jurado también ha premiado el trabajo del cómico esta semana con muy buena nota, ya que, tal y como ha confesado Manel Fuentes, “tenía un dolor de muelas brutal”. Le ha seguido Agoney, quien ha traído la vibra marina y el calor estival al plató como DNCE convertido en Joe Jonas y su éxito ‘Cake by de ocean’. El gran parecido entre los dos artistas ha ayudado a que el concursante se metiera en el papel y ha vuelto a impresionar a todos, como ya nos tiene acostumbrados, en una gala que está muy cerca de la Gran Final.

Los 38 puntos que ha sumado el cantante le permite al cantante seguir escalando en el ranking final. Después ha llegado el turno de los Morancos con una de las bachatas más reconocidas.

La ‘Obsesión’ de Aventura ha pasado factura a uno de los hermanos Cadaval: César ha tenido problemas con la letra y aunque hayan podido sacar la actuación adelante por su profesionalidad y humor que les caracterizar, este pequeño despiste se ha visto reflejado en las votaciones.

Ellos mismos han sido los que han pedido el 4 al jurado, conscientes de que no han estado a la altura de sus compañeros en esta gala. Por su parte, Àngel Llàcer ha recalcado que ha sido la “peor actuación de la historia de ‘Tu cara me suena’”.

Rasel ha vuelto a subirse al escenario muy bien acompañado: su hermana Dama, que estaba “loquita” de venir al programa, ha sido su cómplice sobre el escenario protagonizando una actuación digna de una final como Pablo Alborán y Ava Max, como dice la canción, inventándose un nuevo ‘Tabú’.

Los hermanos han causado sensación entre el público y también ha conquistado al jurado: Rasel se ha llevado 30 puntos.

Loles León ha dado una gran sorpresa como Nana Mouskuri. La actriz ha sacado a relucir una voz que hasta ahora nunca había mostrado y ha dejado sin hablar al jurado. No solo se ha sorprendido a sí misma, sino que gracias a este gran atrevimiento, hemos podido disfrutar de una Loles más valiente, aún si cabe, mientras todos sus compañeros aplaudían su imitación y coreaban su nombre. El jurado, que no daba crédito con lo que había escuchado, se ha rendido ante ella, y Lolita, por su parte, le ha dado su 12.

Eva Soriano ha llegado con una actuación que nada tiene que ver con la que protagonizó en la gala anterior. La cómica ha dejado a un lado la sensibilidad que requería ‘Amor eterno’ como Natalia Jiménez, quien le dio la victoria, y ha invitado a su amiga Lala Chus para hacer un numerazo.

Las cómicas no han defraudado y han encarnado a Sonia y Selena con un espíritu de fiesta y un sensual movimiento de cadera al ritmo de ‘Deja que mueva, mueva, mueva’, uno de los ‘hits’ del verano que todos recordamos. Esta actuación no le ha dado la victoria… ¡pero se lo ha pasado en grande! Lala podría ser un gran fichaje para la próxima edición.

Lydia Bosch no lo ha tenido nada fácil esta semana. La voz de Marta Sánchez ha sido superior a ella y no ha convencido al jurado interpretando ‘Con solo una mirada’. Sin embargo, aunque vocalmente era todo un reto, ha clavado la actitud y gestos de Marta. Y es que Lydia es muy perfeccionista y no hay gala que no se deje la piel durante los ensayos para poder sorprender a todos los espectadores. ¡Y cómo la adoramos!

Y en última posición ha salido Nia Correia a por todas, como siempre. El pulsador nunca tiene nada fácil guardado para ella, y en esta ocasión le ha vuelto a ponérselo muy complicado. Beyoncé es una de la artistas más complicadas de imitar, pero la concursante no se achanta ante nada y ha sacado toda su garra y ha alzado la voz para interpretar el himno ‘Freedom’ en una coreografía sobre agua. ¡Vaya espectáculo se ha marcado!

Tal ha sido la impresión que ha causado al jurado que le han otorgado 46 puntos, poniéndole en lo más alto del ranking, por delante de María Peláe, que había logrado 41.

Pero el público ha tenido la última palabra y tras darle el 12 a María, la malagueña le ha empatado. Pero la palabra del público manda y le ha arrebatado la victoria a su amiga y compañera. ¡Ambas se han enfundado en un emotivo abrazo como reflejo de su mutua admiración! Lo que una ‘Tu cara me suena’ no lo separa nada ni nadie.

Además, la presentadora y editora de Noticias 1 de Antena 3 Sandra Golpe ha puesto el broche de oro con una actuación única como Amy Winehouse. La periodista ha cambiado los informativos por la imitación y ha dejado a todos con la boca abierta.