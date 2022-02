El verdadero cambio de Jordi Évole

Jordi Évole está de vuelta, pero no todo sigue igual, algo en él ha cambiado y no solo por su «cambio físico» en la ya viral promo de «Lo de Évole», que se estrena mañana en laSexta. El periodista explicó que Pau Donés le cambio su forma de vivir y le enseñó a preocuparse por lo importante. Este cambio de actitud le ha permitido atreverse a hacer cosas que para él antes eran impensables, como imitar a Lori Meyers en «Tu cara me suena».

En su visita a «El Hormiguero 3.0» Jordi desveló cómo se conocieron su «clon», famoso desde la última promoción con Luis Enrique. «Hay gente que se conoce por Tinder y nosotros nos hemos conocido por Tik Tok. Un compañero del equipo me pasó un vídeo suyo e hice un llamamiento en Twitter para intentar contactar con él.

Su trayectoria profesional también parece estar cambiando. Hace dos años tomaba la decisión de abandonar las entrevistas políticas para contar historias más humanas. Así, esta semana desvela algunos de los diez invitados con los que se estrena mañana la nueva temporada de «Lo de Évole». El artista urbano Morad (que encabeza las encuestas para abrir la temporada), la escritora de novela erótica Megan Maxwell, la eurovisiva Rosa López o el medallista olímpico Gervasio Defer. Estos ejemplos marcan una tendencia del programa por preocuparse por las historias menos mainstream, por gente muy relevante para un nicho concreto pero que en ocasiones son ignorados por el foco mediático. En definitiva, gente con grandes historias y talento que habitualmente pasa debajo del radar.

Para esta temporada el equipo de Producciones del Barrio ha querido innovar hasta en la toma de decisiones. Recordando a la polémica del Benidorm Fest, han querido volver a dar peso al «televoto», dejando que sea la audiencia quien decida el programa que inaugurará temporada. El propio Jordi reconocía que se les ocurrió esta idea porque había bastante división en su equipo sobre esta decisión, aunque también admite que el rencuentro de los protagonistas de «Belle Epoque» no habría sido una mala elección, teniendo en cuenta que acabamos de atravesar la mediática resaca de Los Goya.